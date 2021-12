"Kapatox" – Új podcasttal jelentkezett Áder János

Az egészséges ételekről, a gasztronómiai hagyományokról és a gazdálkodás fontosságáról beszélgetett Borbás Mária televíziós szerkesztő-műsorvezetővel Áder János köztársasági elnök legújabb podcastjában.

A Madarasról származó szerkesztő-műsorvezető azt mondta: egy népcsoportot a helyi ételeken keresztül lehet a leginkább megismerni, abból lehet következtetni munkájukra, sőt még a tájegység időjárására is.

A gasztronómiában benne vannak a hagyományok, az őseink által több száz év alatt felhalmozott tudás - erősítette meg Áder János.

Borbás Mária szerint azért is kell visszaszoktatni az embereket a tradíciókra, mert őseink nem véletlenül gazdálkodtak és táplálkoztak úgy, ahogy azt tették. Példaként említette, hogy az Őrségben egy régi heti étrendben egyszer volt csak húsétel, illetve azt is, hogy míg

a 19. század elején egy Kárpát-medencei ember 7-800 különféle növényi eredetű táplálékot fogyasztott,

ma étkezésünk 80 százalékát a krumpli, a rizs, a búza és a kukorica teszi ki.

Mindketten egyetértettek a főzelékek és a zöldséglevesek hasznosságában, az államfő meg is jegyezte, hogy a magyar konyha nagy találmánya a főzelék.

Áder János hangsúlyozta: beszélgetőpartnere műsoraiban azt mutatja be, hogyan lehet kis odafigyeléssel tápláló, adalékanyagoktól mentes, friss, ínycsiklandozó ételeket készíteni magyar alapanyagokból.

Borbás Marcsi felhívta a figyelmet arra, hogy egy rossz körülmények közt termelt paprikában vagy burgonyában ötvened annyi tápanyag van, mint egy humusszal teli biogazdálkodásból származóban. Kalória azonban van benne, amely az elhízáshoz járul hozzá.

Hasonló a helyzet az ízfokozókkal is, amelyek gyártását Áder János az egyik legjövedelmezőbb üzletnek nevezett, majd hátrányukat hangsúlyozva hozzátette: szervezetünk nem a kémiai anyagok lebontására van felkészülve.

Rámutatott: a minőségi zöldség- és gyümölcstermeléshez megfelelő termőtalajra van szükség. A Planet 2021 expón több olyan terméket is bemutattak, amelyek használata jelentősen javíthatja a talajok termő- és vízmegtartó képességét, ennek következtében az élelmiszerek minőségét is - emelte ki az államfő.

Azt is elmondta: egy centiméter jó minőségű új termőtalaj kialakulásához - tájegységtől, éghajlattól függően - két-háromszáz, de van, ahol négyszáz évre van szükség.

Borbás Marcsi megjegyezte: Magyarország világhatalom az új humuszképző módszerek feltalálásában és előállításában, amelyek nem csak olcsóbb módszerek a műtrágyánál, de ökológiailag is kedvezőbbek.

A műsorban arról is beszéltek, hogy Borbás Marcsi a koronavírus-járvány kitörésekor leköltözött az Őrségbe, ahol gazdálkodik, és népszerűsíti is ezt az életmódot. Azt mondta: szeretné, hogy az otthoni főzés mellett az is divattá váljon, hogy magunknak termeljük meg az alapanyagot.

Áder János a háztáji gazdálkodásról megemlítette: édesanyja, amikor arról kérdezték, hogy milyen vegyszereket használnak, a "kapatox" kifejezéssel utalt a kapálásra.

Azt is mondta: "egy kapálás három esőt jelent", amivel pedig arra mutatott rá, hogy mennyire fontos a kapálás a talaj vízháztartása érdekében.

Összegzésként az államfő kiemelte: a globális célok mellett a helyi cselekvés nélkül nem lehet előrébb jutni. Falun és városban is van tennivaló is annak érdekében, hogy egészségesebb környezetben éljünk, és egészségesebb környezetet hagyjunk gyermekeinkre, unokáinkra - jelezte.

Az ünnepi menü kapcsán Borbás Marcsi a hagyománytiszteletre hívta fel a figyelmet arra biztatva, hogy sok zöldség és gabona legyen az asztalon: kenyér, alma, dió, hüvelyes növények, savanyú káposzta és sütemények. A karácsonyhoz pedig elengedhetetlen a halászlé - tette hozzá.

Újévkor a hal és a baromfi helyett malacot fogyasszunk és a lencse, valamint a bab is tradicionális étel ilyenkor - javasolta. Elmondta, egyik kedvence a ropogósra sült császárhús, amelyet bőrével felfelé kell sütni, majd amikor a hús megpuhul a bőrt szárazra kell törölni, durva sóval megszórni és 250 fokra melegített sütőbe tenni, ahol öt perc alatt vastag habszerű lesz a bőre.

Mértékletesség, hagyománytisztelet, egészséges életmód és élelmiszerek. Ha mindezt betartjuk, sokat tehetünk egészségünkért - hangsúlyozta Áder János.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor