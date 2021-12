Makulátlan tisztaság gőztisztító segítségével (x)

A gőztisztító egy elektromos készülék, amely meleg vízzel működik. Az eszköz egy tartályt tartalmaz, amelyben a víz 100 Celsius-fok fölé melegszik fel. A padlótisztító fejéből távozik a gőz, és a ráhelyezett tisztítókendővel együtt végzi el a padlók tisztítását.

A gőztisztítót leginkább piszkos padlólapok tisztítására alkalmazzuk, de kitűnően megfelel különböző szőnyegek, kárpitok és matracok mosására és fertőtlenítésére is. Ha speciális tisztítófúvókákat is beszerzünk a készülékhez, akkor akár a sütő belsejét, a fűtőlemezt és egyéb háztartási készülékeket is meg tudunk tisztítani a rászáradt makacs szennyeződésektől. A gőztisztító legnagyobb előnye, hogy nincs szükség súrolásra és erős zsíroldókra sem, hiszen a magas hőmérséklet és a pára erejével a készülék ezt gond nélkül elvégzi. A mindennapi takarítást a padlókon és a szőnyegeket vegyszerek használata nélkül tehetjük meg, mindezt úgy, hogy a nemkívánatos mikroorganizmusoktól is meg tudunk szabadulni. Ez különösen ajánlott olyan háztartásokban, ahol kisgyermek van, vagy ahol a lakásban állat is tartózkodik, valamint az allergiára hajlamos személyeknek is nagy segítséget jelent. A készülék 99 százalékban elpusztítja a baktériumokat, a poratkát, a mikroszkopikus rovarokat. A speciális tartozéknak köszönhetően pedig a szőnyegekből, matracokból és kanapékból is kiirthatjuk ezeket a kellemetlen élőlényeket.

A készülék teljes mértékben vegyszermentesen működik, így családtagjaink egészségét sem veszélyeztetjük a különböző egészségre káros anyagokkal. Ez kisgyermekes családokban igen előnyös, hiszen a kisgyermekek gyakran játszanak a padlón. Ily módon nem érintkeznek vegyszerekkel, és teljesen higiénikus környezetben tartózkodhatnak.

A hagyományos padlótisztítás nagy hátránya, hogy felmosás után legalább fél óráig még vizes a felület. Ilyenkor szoktunk a családtagoknak szigorúan megtiltani, hogy belépjenek a helyiségbe, hiszen, ha összejárkálják a padlót, kezdhetjük elölről a felmosást. A gőztisztítóknál ez a veszély nem áll fenn, hiszen a magas hőmérsékletnek köszönhetően, nagyon rövid idő alatt száraz lesz a padló.

A készülék használata nagyon kényelmes, hiszen csak fel kell töltenünk a víztartályt, megnyomni az indítógombot, és már mehet is a tisztítás. Használat után pedig tisztítókendőt egyszerűen csak a mosógépben mossuk ki. Ha ilyen eszközt használunk, a vödröt, a felmosót és a vegyszereket el is felejthetjük, a megterhelő súrolásokról nem is beszélve. Az elektromos gőztisztítók meggyorsítják, leegyszerűsítik és hatékonyabbá is teszik a takarítást. A hagyományos tisztításnál ilyen mértékű fertőtlenítést és tisztítást nem tudunk elérni, hiszen a víz hamar kihűl, és hamar elveszíti fertőtlenítő hatását. Egy felmosás után pedig már vízcserére van szükség. A készülék pedig végig megtartja az optimális hőmérsékletet, így fertőtlenítő és tisztító hatását sem veszíti el.

A piacon már igen nagy a kínálat a gőztisztítók terén is. Számos típusú, árfekvésű darabbal találkozhatunk. Mindenképp érdemes alaposan körbejárni a témát, ha gőztisztító vásárlására szánjuk el magunkat.

(x)

Nyitókép: Pixabay