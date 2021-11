PSZ: a közalkalmazotti státusz lehet a béremelés ára

„Át kell gondolni sok olyan kérdéskört, ami per pillanat nincsen rendezve. A szakképzési rendszerben a bérezésben elég jelentős szerepet játszanak már az egyéni teljesítmények, de a közoktatásban ilyen például nincsen. A szakképzésben oktató pedagógusok a Munka törvénykönyve alapján dolgoznak, a közoktatásban szerepet vállaló pedagógusok pedig közalkalmazottaknak minősülnek, így a kettőt nehéz is összehasonlítani egymással. Végig kell gondolni azt, hogy van-e értelme ilyen szempontból is ennek a két különböző jogviszonynak” – így nyilatkozott a napokban Pósán László, a Fidesz parlamenti képviselője a pedagógus-béremelés kapcsán egy interjúban a Debrecen Televízióban.

2019-ben már Maruzsa Zoltán államtitkár is beszélt egy pedagógus státusztörvényről, ennél többet azonban sem akkor, sem azóta nem mondtak – idézte fel az előzményeket Gosztonyi Gábor. A Pedagógusok Szakszervezete a kormánypárti politikus nyilatkozatára a sztrájktárgyaláson is rákérdezett, ahol azt a választ kapták, hogy Pósán László nem kormányzati szereplő.

A PSZ alelnöke szerint azonban a tárgyalópartnerük azt figyelmen kívül hagyta, hogy Pósán László a parlament – az oktatás témakörével is foglalkozó – kulturális bizottságának az elnöke, ami ebből a szempontból fontos tényező. Gosztonyi Gábor megjegyezte, volt már arra példa, hogy a kormány „kvázi megszondáztatja” a társadalmat, hogy mit szólnának bizonyos lépésekhez, ezért úgy véli, Pósán László nem magánemberként beszélt az interjúban.

„Mindenképpen oda kell figyelni a szavaira, mert valamit biztos, hogy valakinek ezzel üzenni szeretne”

– fogalmazott a PSZ alelnöke.

Gosztonyi Gábor felelevenítette, hogy a szakképzésben dolgozó pedagógusoknak is azt mondták: a 30 százalékos béremelést csak úgy tudják megoldani, ha kivezetik őket a közalkalmazotti jogállásból. A szakszervezet viszont úgy véli, semmi nem indokolja azt, hogy egy béremelést egy jogállásváltáshoz kössenek. „Az egyéni béralku, hál' Istennek lassan a kollégáink is rájönnek, akik a szakképzésben dolgoznak, egy nagy porhintés volt, egy egyéni bérdiktátumokról van szó” – tette hozzá a szakember emlékeztetve: egy munkavállalót például sokkal könnyebben elbocsáthatnak, miközben más a felmondási ideje és a végkielégítés időtartama is.

A sztrájkok idejére érvényes, még elégséges szolgáltatásokat leszámítva a kormányzat soha nem tekintette az oktatást stratégiai ágazatnak – fogalmazott a szakszervezeti vezető, aki szerint a fentiek „az elmúlt 12 év politikájának a megkoronázása lehet”, az ilyen nyilatkozatokkal pedig csak megmutatják „a foguk fehérjét”. A PSZ alelnöke szerint csak a pedagógusok egységes fellépésével lehetne megakadályozni az ilyen irányú elképzeléseket. Példaként a rezidenseket hozta fel, mondván, ha mindenki vagy legalábbis az érintettek jelentős része megtagadja a jogviszonyváltás aláírását, akkor ez esetleg elgondolkodtathatja a kormányt.

