30 éves az Ökumenikus Segélyszervezet: "a Covid nagyvonalúvá tette a cégeket"

Az Ökumenikus Segélyszervezet szerdán tartott, immár hagyományosnak számító novemberi mézeskalácsszív-díszítő rendezvényén idén nemcsak a "szeretet.éhség." országos adventi pénzadománygyűjtését indította el, hanem megemlékezett a szervezet megalakulásának 30. évfordulójáról is.

"Ilyenkor szoktuk elindítani a nagy mézeskalácssütésünket, amelynek a kicsúcsosodása advent első vasárnapja, ekkor indul a hagyományos adománygyűjtés. De

a telefonvonal más most is él, a 1353.

De az idei év valóban a 30. születésnap miatt is különleges" - fogalmazott Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.

Arról is beszélt, hogy kik a kedvezményezettjei az adventi adománygyűjtésből befolyó segítségnek.

"Az Ökumenikus Segélyszervezetnek országos hálózata van, mi elsősorban családokkal és gyerekekkel foglalkozunk, ismerjük a közeget, az életkörülményeket, a gyermekek életkorát, tudjuk, hol kell beavatkozni, hol nem szükséges. Ennek alapján mondhatom, hogy pontos látleletünk van arról, kiknek kell a segítség."

A gyűjtés az egész éves munka, a segélyezés mellett pedig a rendezvényekre, az intézményrendszerre is fordul, mert bár önkéntesekkel is dolgoznak, főállású munkatársaik is vannak.

"Ahhoz, hogy ez a munka jól menjen, és minőségben többet tudjunk nyújtani, mint ami csak az állami normatívából lenne finanszírozható, szükséges kiegészíteni a munkát, a támogatást tehát jellemzően az éves tevékenységünkre fordítjuk" - ecsetelte Lehel László.

Hogy a Covid hatására változott-e az adományozási kedv, a segítő szándék az emberekben, arról azt mondta, a társadalom és a cégek is nagyvonalú ajánlatokkal segítettek, felszerelésekkel jelentkeztek.

Nyitókép: Balogh Zoltán