Terítéken az egészségügyi dolgozók kötelező harmadik oltása

„Az operatív törzs is figyelemmel kíséri a járványhelyzetet, és amennyiben szükséges további intézkedéseket hoz” – reagálta a Koronavírus Sajtóközpont az ATV megkeresésére, hogy tervez-e a kormány szigorítás, miután a hétfői kormányzati tájékoztatás szerint a hétvégén 21 060 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 304 beteg.

A Koronavírus Sajtóközpont válaszában mások mellett emlékeztetett az eddigi döntésekre: „a kórházakban újra emelt kapacitásokkal dolgoznak, és kötelező a maszk viselése az egészségügyi intézmények mellett a tömegközlekedésben, és a kormányablakokban is”.

Amellett, hogy az egészségügyi dolgozók oltottsága 95 százalék fölött van, az orvosoké még magasabb, az ATV érdeklődésére azt is közölték: napirenden van az egészségügyi dolgozók kötelező harmadik oltása. Ismeretes, a legutóbbi Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kötelező harmadik oltással kapcsolatban azt mondta, „később születhet ilyen döntés, egyelőre nem született”.

A válaszukban arra is felhívták a figyelmet: a jövő héten oltási akcióhét is lesz a kórházi oltópontokon, amikor előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást.

Kötelező oltás a minisztériumokban?

Az ATV a Kormányzati Tájékoztatási Központnál is informálódott, hogy mely tárcáknál rendeltek el kötelező oltást a korábbi kormányhatározatnak megfelelően. „A jogszabálynak megfelelően minden minisztériumban elvárt az oltás felvétele. Erről a dolgozókat a mai napig értesítették a minisztériumok” – írta a KTK.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor