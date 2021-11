Ötnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés

Megemlékezésekkel kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése ma délután egy órakor, a képviselők két közelmúltban elhunyt társuk, a fideszes Herman István és a MIÉP-es Dénes János életútja előtt hajtanak fejet.

Ezt követően napirend előtti felszólalások hangoznak el, amelyek témái között várhatóan ismét felbukkan az újult erővel támadó koronavírus-járvány. Interpellációk és azonnali kérdések is lesznek: a kormányoldal a rezsicsökkentésről és a nyugdíjemelésről érdeklődik majd, az ellenzék a járványkezelésről, a 2006-os zavargások utáni elszámoltatásról, a budapesti lakhatás, a környezetbarát buszközlekedés és az állattartás támogatásáról, a meddőségi központok államosításáról, valamint a magas inflációról és üzemanyagárakról kérdezi a kormányt.

Ez utóbbiról Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta az Országgyűlésben, hogyha az árbefagyasztást túl korán lépjük meg - mert csak átmenetileg engedi meg az unió -, majd egy hónap után az árbefagyasztást föl kell hagyni, de közben az árak fölfelé mentek, akkor a befagyasztott árhoz képest akkora növekedés történik, hogy azt tényleg nem bírják el a családok. Úgy vélte, "minden eszközt be lehet vetni értelmesen. Kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, minden ellenzéki javaslatra is nyitottak vagyunk."

Az interpellációk és az azonnali kérdések után tucatnyi törvénymódosítás bizottsági jelentéseit vitatja meg a parlament. Napirendre kerül például az a javaslat, hogy az országgyűlési választás napján költséghatékonysági okokból népszavazásokat is lehessen tartani.

Kedden a magyar jelnyelv napjáról emlékeznek meg a képviselők, majd napirend előtti felszólalások hangoznak el, utána pedig a parlament újra nekirugaszkodik a bérlakás-törvénynek, mert Áder János köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte ezt a jogszabályt, most viszont ismét megszavazzák, ahogyan a többi indítványt is. Döntés várható tehát egyebek mellett a magyar katonát iraki és a mali missziójáról, valamint arról, hogy ha egy önkormányzati képviselőjelölt Budapesten a kerületi és a fővárosi kompenzációs listáról is mandátumot szerez, akkor választania kell a kettő közül.

A határozathozatalokat követően a törvényhozás szavazni fog a független Hadházy Ákos sokadik mentelmi ügyéről, majd egyebek mellett honvédelmi, energetikai és közlekedési indítványokat vitat meg. Az ülésnapot napirend utáni felszólalások zárják.

Szerdán és csütörtökön általános vitákat rendeznek a többi között az állatvédelmi hatóság jogköreiről és a médiahatóság költségvetéséről.

Jövő héten hétfőn a magyar szórvány napjáról emlékeznek meg a képviselők és napirend előtti, illetve utáni felszólalásokat, továbbá kérdéseket és azonnali kérdéseket hallgatnak meg az Országgyűlésben.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor