Orbán Viktor: az oltatlanok életveszélyben vannak

Hosszabb interjút adott a Kossuth rádióban Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel.

Először arról beszélt, hogy "mi is történik" a koronavírus-járvány, illetve a védekezés során.

"Mikor nem okozna semmilyen bajt Magyarországon? Akkor, ha mindenki be lenne oltva. Általában azt tudjuk mondani, hogy az oltottak nincsenek veszélyben, az oltatlanok életveszélyben vannak" - szögezte le a miniszterelnök. "Akkor már csak az a kérdés, hogy miért alkalmazunk védelmi intézkedéseket; hogy lassítsuk a vírus terjedését" - tette hozzá.

Úgy látja tehát, hogy újabb védelmi intézkedésre azért nincs szükség most, mert van oltás, év végéig pedig még 5 millió érkezik Magyarországra.

"Ha tovább terjed a vírus, lesz még szükség újabb intézkedésre, az operatív törzs dolgozik" - fogalmazott Orbán Viktor.

A munkahelyi, kötelezővé tehető oltásról szólva elmondta, mivel ő a felelős miniszterelnök,

nem történt felelősség-áthárítás a munkáltatókra.

"Az általános kötelező oltás elrendelése túl van azon a határon, amit a magyarok elfogadnak" - érvelt a kormányfő.

Hogy mit lehet mondani azoknak, akik még mindig nem oltatták be magukat, arról azt mondta,

"a kormány nem tud újabb embereket meggyőzni, most már a munkahelyi közösségek érvelése kell".

Ismert, a munkaadók e jogosítványára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara formált igényt korábban.

Szerinte "a kormány sikeresen állt ellen annak a kísértésnek", hogy virológusként tekintsen magára.

"A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, az oltatlanok megbetegedésének esélye viszont tízszer nagyobb. Az oltás tehát nem jelent 100 százalékos garanciát, de egy nagy esélyt igen" - tette hozzá.

Ezt követően a minimálbér-emelés kérdéséről szólt.

"Kevesen ismerik a pontos mechanizmust Magyarországon. Ez úgy történik, hogy a munkaadók és a munkavállalók megállapodnak egymással. Ha a kormány döntene a kérdésben, talán már háromszor ennyi is lehetne a minimálbér, de ennek következményei vannak. Ma is a szakszervezetek és a munkaadói képviseletek megállapodásán múlik az emelés mértéke, a kormány közvetít és időnként átvállal bizonyos pénzügyi terheket;

a kormány hajlandó munkáltatói járulékokat csökkenteni, tb-járulékot jelentősen is"

- fejtegette.

A rezsiköltség jelenlegi szintjének megtarthatóságáról is szólt.

"Bolond dolgok történnek Európában. Itt van ez a rezsiügy, nem túlzás azt mondani, hogy rezsiválság van Európában, 2-3-szorosára emelkedtek az árak. Miért? Erre az a válasz, hogy sikerült szakítani azzal a gyakorlattal, hogy a multik igényeit kielégítve a kormány állandóan emelt az áron."

Felidézte,

a baloldal az ezredforduló utáni kormányváltáskor elmondta, nem lesz gázáremelés, majd emelt 13 alkalommal,

de a nemzeti kormány a lakossági árakat rögzítette, hiába megy fel 2-3-szorosára az ár Európában.

"Hogy meddig lesz ez így? Amíg jobboldali kormány lesz, a baloldal elmondta, mi várható, ha hatalomra kerül" - húzta alá.

Szerinte jó felhívás a takarékosság követelése, de olyan mértékig megemelni az árakat, "ahogy azt a brüsszeli bürokraták követelik, már nem egészséges".

"Brüsszelnek is egy megfontoltabb politikát kellene folytatnia, és nem lennének az árak az egekben" - tette hozzá, kritizálva azt is, hogy az Európai Unió vezetése a lakásokat és az autókat is megadóztatná a környezetvédelemre hivatkozva.

Még a migráció kérdése is sorra került az interjúban.

"2015-ben azt mondtuk, hogy ha nincs közös megoldás, megépítjük a kerítést.

Szívtelenek voltunk, mindennek elmondtak minket, eltelt hat év, ma ott tartunk, hogy számos EU-tagállam éppen kerítést épít,

már a németek és az osztrákok is úgy látják, hogy ha a magyar kerítés nem volna, náluk is több migráns lenne" - mutatott rá.

Vív "egy másik csatát is" a "brüsszeli bürokratákkal".

"Jogos az igényünk, hogy a költségeinknek legalább egy részét térítsék meg. A németeket és az osztrákokat is mi védjük. Hat éve harcolok ezért, még nem nyertem meg ezt a küzdelmet, még néhány hónap, és szerintem fizetni fognak" - jelentette ki Orbán Viktor.

Szerinte a migráció felpörgeti a járványterjedés mértékét is.

