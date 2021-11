Orbán Viktor: csökken a kisvállalkozói adó is

Orbán Viktor arról is beszélt a Kossuth Rádióban, hogy ha a munkaadók elfogadják a húszszázalékos minimálbéremelést – márpedig elfogadták –, akkor cserébe csökkentik a munkát terhelő adókat.

„Az volt a tárgyalások témája hosszú heteken át, hogy a kormánynak hány százalékos adócsökkentést kell végrehajtania a vállalkozók érdekében, hogy ők meg tudják emelni a minimálbért” – mondta a miniszterelnök.

Kiemelte a pénzügyminiszter bátorságát, miszerint nagy adócsökkentést vállalt be jövőre Varga Mihály:

10 százalékra csökken a kisvállalkozói adót az eddigi 11-ről,

és négy százalékkal mérséklik a szociális hozzájárulás mértékét. Utóbbi a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás megszűnéséből és szochó 2,5 százalékpontos csökkenéséből jön ki.

A minimálbér 200 ezer forint lesz 2022-ben, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedik.

A kisvállalkozói adó csökkenéséről már a múlt héten közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy az szerepel a kormány javaslatai között a tárgyaláson, azt is írták, hogy 13 milliárd forintot hagyna a kisebb cégeknél a változás, de csak most, a miniszterelnök bejelentéséből lehetett megtudni, hogy a megállapodásba is bekerült.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán