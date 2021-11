Szakértő: nehéz ezt kimondani, de eléggé rémisztő a helyzet

Pár hónapja azt hittük, hogy nem lesz ekkora baj, de „hála” a delta variáns magas fertőzőképességének, valamint az egyfókuszú védekezésnek, miszerint Magyarország csak az oltásra fókuszált, ami platózott a társadalom kétharmadánál, rohamosan megindultak a betegszámok: egy heti duplázódásnak lehetünk a tanúi jó pár hete – fogalmazott érdeklődésünkre Rékassy Balázs orvos, aki szerint, ha ilyen sebességgel nőnek az esetszámok, akkor a negyedik hullám ereje meghaladhatja a második és a harmadik erejét. „Nehéz ezt kimondani, de eléggé rémisztő a helyzet” – tette hozzá.

Az egészségügyi szakközgazdász szerint Magyarországon

a szakmai döntéshozatal a politika, a politika pedig a népszerűség, illetve annak igényének a csapdájában vergődik,

ettől függetlenül fel kellene vállalni a népszerűtlen intézkedéseket. Megjegyezte, ahogyan a sebész sem a betegtől kérdezi meg egy vakbélgyanú esetében, hogy operáljon vagy sem, hanem a megfelelő tudás és szakmai felkészültség alapján, továbbá a laborparaméterek és a páciens általános állapota szerint dönt. Vagyis ebben az esetben sem az kellene, hogy döntsön, hogy az emberek szeretnének maszkot viselni, tömegrendezvényekre menni, vagy sem – összegezte.

Rékassy Balázs egyetértett azzal, nagyon nehéz feladat az, hogy közben ne büntessék azt a közel 6 millió embert, akik már legalább kétszer beoltatták magukat. A szakember hozzátette, neki is elege van már a járványügyből, a megszorításokból és korlátozásokból, de elkerülendő a teljes lezárás, bizonyos korlátozásokat már rég be kellett volna vezetni. Példaként említette a kötelező maszkviselés, nemcsak a BKV járatin, hanem minden zárt, zsúfoltabb helyen, valamint az ingyenes, vagy nagyon kedvezményes tesztelés biztosítását „minden második sarkon”. Rékassy Balázs szerint vissza kellene „varázsolni” a védettségi igazolvány komolyságát, vagyis, hogy ne legyen elégséges a plasztikkártya, annak érvényessége is ellenőrizve legyen adott helyen. „Nyugat-Európában, ha be szeretnék menni egy múzeumba, egy étterembe, lecsippentik a QR-kódot” – jegyezte meg. Szerinte azt is fel kellene fogni, el kellene ismerni, hogy

a delta variáns miatt az év elején oltottaknak szükségük lenne a harmadik oltás felvételére is.

Az egészségügyi menedzser végezetül elmondta, a szakértők, orvosok alkotta „Konszenzus az Egészségért” civil szakértői csoport egybehangzó véleménye: a tömegrendezvények nincs itt az ideje. Nem szeretnék a szórakozási lehetőségeket befagyasztani, de komoly korlátozások közé szorítanák, lásd maszkviselés, távolságtartás, és a védettségi igazolvány megléte – tette hozzá. Utóbbit illetően megjegyezte, olyan igazolvány, ami valóban igazolja az illető kétszeri beoltását, vagy hogy a közelmúltban átesett a fertőzésen, esetleg 24 órán belül csináltatott magának gyorstesztet, vagy 48 órán belül PCR-tesztet.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Balogh Zoltán