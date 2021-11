Járványelemző: november végére jöhet az igazi feketeleves

A pandémia új, gyorsabb növekedési pályára állt – szűrte le a legfrissebb adatokból Vattay Gábor járványelemző, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője legújabb prognózisában. Mint azt az elemzésében írta, a változás őt is meglepte, mert arra számított, hogy olyan problémái lesznek Magyarországnak is, mint a hasonló átoltottságú országoknak. Ezzel szemben, a mostani adatok dramatikusan gyors és akadálytalan növekedésre utalnak.

„Visszamenőleg elemezve az elmúlt három hét adatait azt látjuk, hogy az esetszámok növekedése egy új, gyorsabb pályára állt körülbelül 7,5 napos duplázódási rátával. Egy hét késéssel a halálozás is felzárkózott ehhez és most már az is 7,5 naponként duplázódik. A kórházban lévők számának a növekedése is hasonlóvá vált a múlt héten” – fejtette ki a járványelemző a Népszavának. Ismeretes, hétfőn csaknem kétszer annyi új fertőzöttet és halálozást jelentettek be, mint egy héttel korábban.

A járványelemző szerint az iskolai őszi szünet miatt a következő napokban viszonylag alacsony fertőzésszámok várhatóak, utána viszont drasztikusan megnőhet a fertőzöttek száma.

Ez majd azt a fals érzést keltheti, talán már elértük a csúcsot,

de ez alaptalan feltételezés – hangsúlyozta.

Vattay Gábor matematikai modellje szerint november 8-10. körül ismét kezdenek majd riasztóvá válni az adatok, és a hónap közepére egyértelmű lesz, hogy távolról sincs még vége a negyedik hullámnak. Prognózisa szerint addigra 4000 embert fognak kórházban ápolni, a halálozások száma pedig naponta 90 körül lehet. Majd újabb kormányzati intézkedések jöhetnek, amik azonban legfeljebb csak később fejthetik ki hatásukat, így

november 22-re már 8000 körül lesz a kórházban fekvők száma, és a napi halálozás is 150-180 körül lehet

– fejtegette.

Vattay Gábor az okok között említette, hogy Magyarországon korán kezdődött az oltás és mostanra a nyugati oltások védőhatása is a töredékére esett. A Sinopharm és a Szputnyik „elhalványulására” ugyan nem ismertek megbízható adatok, de a látottakból arra kell következtetni, hogy valamelyik vagy mindkettő hatása gyorsabban tűnik el, mint a nyugati oltásoké – mondta az elemző. „Így azt sejtem, hogy az oltatlanok mellett magas lehet az elhalálozás az év elején oltottak körében is – fogalmazott.

Mint arról az Infostart is beszámolt, kedd reggelre 1867 új koronavírus-fertőzést igazoltak és elhunyt 39 többségében idős, krónikus beteg. Kórházban 2839 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 312-en szorulnak lélegeztetőgépes kezelésre.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán