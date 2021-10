Zacher Gábor: már nem ritkaság a koronavírusos gyerek a sürgősségin

Jakab Ferenc virológus professzor, a koronavírus akciócsoport vezetője (a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője, a PTE Természettudományi Karának tudományos dékánhelyettese) szerint szükség van rá, hogy a fiatalok is megkapják a vakcinát, ám ehhez elengedhetetlenek a klinikai, kontrollált vizsgálatok, amelyeket követően kell meghozni a végleges döntést.

"Tizenegy éves kortól fölfelé megvalósult az oltás, ami jó. Több ismerősöm is beoltatta már a gyermekét probléma nélkül. A nemzetközi szakirodalom szerint a delta-variáns megtépázza a gyermekeket, és ez Magyarországon is várható, sőt úgy néz ki, súlyosabb tünetekkel is jár, nemzetközi példa alapján súlyos, akár halálos eseteket is hozhat a legújabb variáns" – idézte az Index összegzése Jakab Ferencet.

Szekanecz Zoltán professzor, belgyógyász, immunológus (Debreceni Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora) felhívta a figyelmet: külön analizálják a vakcinát a gyerekek esetében, és szerinte is érdemes beadni az oltást a fiataloknak.

Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos és sürgősségi orvos (jelenleg a Hatvani Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán dolgozik) egyebek mellett arról beszélt, hogy a negyedik hullám elsősorban azokat érinti, akik nincsenek beoltva, de azok sincsenek teljes biztonságban, akik megkapták már a vakcinát. Az oltás jó, de így is kerülnek be oltottak a kórházakba, sőt lélegeztetőgépre is, és meg is halhatnak, vagyis nincs száz százalékos védekezési módszer – mondja Zacher Gábor. Hangsúlyozta, hogy egyre fiatalabbak kerülnek kórházba, miközben az idősebbeket enyhe tünet mellett is jobban érinti az alapbetegségeik miatt.

A tünetek gyorsan kialakulnak, akár egy-két nap után is jelentkezhetnek, holott a korábbi hullámok idején ez nem így volt. De az emberek is felelősségteljesebben döntenek,

már senki nem vár annyit, mint korábban, és hamarabb felkeresik a sürgősségi osztályt - mondta a sürgősségi orvos.

Arról is beszámolt, hogy

míg korábban minden egyes gyermek megjelenése a sürgősségin unikumnak számított, addig mostanra jóval több eset is előfordul,

ami viszont már aggodalomra ad okot.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila