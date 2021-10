Metrófelújítás: ismét csúszásról érkeztek hírek

Három megállót (Semmelweis Klinikák, Corvin-negyed és Kálvin tér) jövő májusban, a Deák teret az év végén, a teljes vonalat viszont csak 2023. március közepé, a tervek szerint 15-én adnák át a 2023. januári céldátum helyett - értesült a Népszava. Mint csütörtökön írták, a tavalyi nagy vihart kavart áremelés után újabb szerződésmódosítást próbál kicsikarni a Swietelsky Építő és a Swietelsky Vasúttechnika Kft., de október elején többletköltségigényt jelentett be az EDR (egységes digitális távközlő) hálózat kiépítését végző Pro-M Zrt. is.

A Magyar Nemzet pénteken Wintermantel Zsoltra, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósági tagjára hivatkozva azt írta, nem megerősített információk szerint a Kálvin téri megálló beázik, a vezérlőrendszer összehangolásával is lehetnek problémák, ami miatt le kell állni. "A munkálatok korábbi rossz összehangolásából eredő csúszások miatt is késik a beruházás befejezése. Mindez azt jelenti, hogy minimum két hónappal tovább lesz káosz a fővárosban." A BKK fideszes igazgatósági tagja szerint is plusz pénzt akar a kivitelező.

A lap felidézi: Radnay Tibor, a metróprojekt igazgatója augusztus 3-i tájékoztatójában egy sor problémáról számolt be, amelyek közrejátszanak a beruházás negyedévvel való csúszásába. Ilyen a Nagyvárad tér és a diszpécserközpont azbesztmentesítése, a diszpécserközpont többletmunkái és a diszpécserközpont és a metró vezérlésének összehangolása, továbbá a Nagyvárad téri és a Lehel téri kitérők felújításának összetettsége, ugyanis ezeket a munkálatokat az éjszakai vágányzár mellett nem lehet elvégezni.

Az uniós támogatási szerződés kiköti, hogy 2023. június 29-re a felszíni rendezésnek is meg kell történnie. Ha határidőre nem sikerül befejezni a munkát, akkor a főváros tízmilliárdokat veszíthet el a 172,7 milliárdos uniós forrásból. A felújítási teljes költsége 217,5 milliárd forintra emelkedett. Ha nem fizeti ki a főváros a korábbi költségemelkedés különbözetét, pert indítanak a kivitelezőcégek.

Nyitókép: forrás: BKK