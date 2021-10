Bizalmi szavazást kért maga ellen az orvosi kamara elnöke

Bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke. A voksolás a november 27-én esedékes országos küldöttgyűlésen lesz. Kincses Gyula 2019. november 30-án váltotta Éger Istvánt a kamarai elnöki poszton, de már megválasztása előtt is többször kijelentette, elnöki idejének félidejében bizalmi szavazást kezdeményez.

A helyzet annyiban új, hogy ha Kincses nem kap bizalmat, akkor a komplett elnökség távozik – mondta a 24.hu-nak Lénárd Rita, a MOK alelnöke. "Nem vállaltuk anno ezt, és nem is vagyunk kötelezve erre. A mi döntésünk, hogy az elnökkel együtt megyünk, ha nem kap bizalmat.

Csapatként kezdtük a munkát, és ha úgy adódik, csapatként is távozunk

– indokolta a döntést.

Ha novemberben leszavazzák Kincses Gyulát, akkor ügyvivő elnökség veszi át az irányítást, amelynek egyetlen dolga lesz: előkészíteni az új elnökválasztást, így időre ellehetetlenül a 49 ezer orvos érdekeit képviselő kamara működése.

"Azt kérjük, hogy ne a személyes szimpátia alapján szavazzanak a küldöttek, hanem a Kincses Gyula által vezetett elnökség eddigi munkáját mérlegelve döntsenek. 2019 novemberében is kaptunk egy erős felhatalmazást, most is ugyanezt kérjük – mondta az alelnök.

Nyitókép: mok.hu