Orbán Viktor: a paksi üzemidő-hosszabbítással nem foglalkozunk, mert újat szeretnénk építeni

Jakab Péter az azonnali kérdéseknél arról kérdezte Orbán Viktort, hogy miért bélyegvásárlásra és a budai Vár felújítására költ a kormány a kisvállalkozások támogatása vagy az egészségügy fejlesztése helyett, és keleti hiteleket vesz fel az uniós források helyett. Meg lehet-e élni havi 133 ezer forintból? – kérdezte a Jobbik elnöke.

"Két perc nem elég a ténybeli tévedések kiigazítására" – mondta a miniszterelnök. Az uniós források le nem hívott része hitel, az nem jár nekünk. A posta fejlesztéséhez van szükség a támogatásra, hogy bért tudjon a cég fejleszteni. Orbán Viktor a Jobbik alapító nyilatkozatát idézve arra emlékeztetett, hogy akkor még a párt a posztkommunista pártok és a liberálisok ellen lépett fel, most 18 évvel később éppen ezekhez a pártokhoz csatlakozott.

Viszonválaszában Jakab Péter ismét feltette a kérdést, meg lehet-e élni havi 133 ezer forintból. Orbán Viktor erre emlékeztetett, hogy 2010 előtt az átlagbér alacsonyabb volt, mint most a minimálbér lesz.

Harangozó Tamás (MSZP) olyan jogszabályváltozásokat sorolt fel, amelyek arra utaltak szerinte, hogy a választási vereségre készül már a kinevezésekkel is és más lépésekkel a kormány, és azt kérdezte, lesznek-e még hasonló lépések jövő tavaszig.

A választási eredmény eldöntését bízzuk a választópolgárokra

– mondta Orbán Viktor. A kinevezéseknél a hatályos törvényeket tartják be, és nem tervezi, hogy a posztokra szocialista jelöltet nevezzen meg.

Keresztes László Lóránd (LMP) a paksi beruházásról kérdezte a kormányfőt, szerinte a Paks 2-vel súlyos problémák vannak, ezért azt kérdezte, hogy lesz-e engedélye az orosz kiviteli terveknek, és engedély nélkül hogyan kezdődhetett meg a kivitelezés.

Szakmai kérdésekben Süli János miniszterrel kellene vitáznia – mondta a képviselőnek Orbán Viktor. Hatóság nem utasított el semmilyen engedélyt, Magyarország dönt minden érintett ügyben, atomenergia nélkül nincs zöld jövő – sorolta válaszait. Brüsszelben komoly csata zajlik arról, hogy lehet-e a klímavédelem részeként atomerőművek építését uniós forrásból finanszírozni.

A képviselő emlékeztetett, hogy Finnországban már 12 éves csúszásban van egy orosz atomerőmű építése, és megismételte a kérdését, hozzátéve: felvetődött-e a jelenlegi blokkok üzemidejének a hosszabbítása? Orbán Viktor erre azt mondta, hogy a határidők betartásáért valóban nagy küzdelmet kell folytatni.

Az üzemidő-hosszabbítással nem foglalkoznak, mert újakat szeretnének építeni.

Tordai Bence (Pábeszéd) arról beszélt, hogy 100 napja pattant ki a Pegasus-botrány, az ügy dokumentumait itthon 2050-ig titkosították, ezért három kérdést tett fel: azért vetették be a civilek ellen a kémszoftvert, hogy megfélemlítsék őket? Megúszhatják-e következmény nélkül ezt? Jelenleg is folytatják-e a törvénytelen lehallgatásokat?

A belügyminiszter az illetékes bizottságban válaszolt, annál többet én sem tudok mondani – felelte Orbán Viktor. 2010 óta jogszabálysértő titkosszolgálati tevékenység nem történt. A titkosszolgálatoknál sosem szakmák alapján történik a munkavégzés – tette hozzá.

Tordai Bence szerint ez felér három igennel, és ennek jövő tavasszal lesz következménye a választáson. A kormányfő arra emlékeztetett, hogy olyanokkal van a képviselő pártja szövetségben most, akik 2010 előtt törvénytelen lehallgatásokat végeztek, és beengedték az oroszokat a titkosszolgálatokba.

Dudás Róbert (Jobbik) az üzemanyagok ára miatt azt kérte, hogy a kormány emelje meg a munkába járásért adható támogatást, de nem kapott rá választ. Azt is kérte, hogy fagyasszák be az üzemanyagok árát, vagy csökkentsék a jövedéki adót. Horvátországban 30 napra már befagyasztották az árakat. Hajlandó-e a kormány befagyasztani az üzemanyagok árát, vagy radikálisan csökkenteni a jövedéki adóját? – kérdezte a képviselő.

Az adó csökkentése nem vezet tartós árcsökkenéshez, mert spekuláció van.

Logikus felvetés az árbefagyasztás, de ez egy olyan lépés, amelyből nehéz visszalépni, és lehet, hogy több kárt okoz.

De nem zárjuk ki, folyamatosan monitorozzuk a lehetőségeket – válaszolta a kormányfő. Szerinte további növekedés is előfordulhat, és akkor már érdemes lesz megfontolni ezt a javaslatot, "de most még ne vessük be". "Az igazi nagy baj az lenne, ha a rezsiárak elszabadulnának, óriási csatákat vívunk ennek ügyében Brüsszelben, kérem, ebben támogasson minket" – mondta a miniszterelnök.

Dudás Róbert szerint már most tarthatatlan a benzinár, és kihat mindennek az árára, ezért lépnie kellene a kormánynak. Emiatt petíciót indítanak, hogy fagyasszák be az üzemanyagok árát. Orbán Viktor erre válaszként azt mondta, a befagyasztást csak korlátozott ideig lehet alkalmazni, és ha nem áll meg az emelkedés, akkor utána még nagyobb teher zúdulna a családokra.

