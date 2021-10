Állati őszi szünetre készül a fővárosi állatkert

Október 23-tól mindenszentekig, tehát november 1-jéig minden 14 éven aluli gyerek jelképes árú, 200 forintért megváltható jeggyel léphet a Fővárosi Növény- és Állatkertbe. Az intézményben október eleje óta tart az úgynevezett nyugdíjas ősz, egészen november végéig jelentős kedvezmények kínálnak a szépkorú látogatóknak is. A jelentős kedvezmények mellett rengeteg látnivaló is várja a családokat, hiszen az elmúlt időszakban sok kölyökkel és fiókával gazdagodott az állatkert, akik közül továbbra is Samu, a kiselefánt a legnépszerűbb, de másfél héttel ezelőtt született egy zebracsikó is – mondta Hanga Zoltán szóvivő.

A szakember szerint programokban sem lesz hiány, hiszen az őszi szünetben is naponta több állatbemutatót, látványetetést, állattréninget és hasonló érdekességet tartogatnak. A további extra programok között szerepel például október 23. és október 26. között a Nébih gazdijogsi programja, a főbejárattal szemben várják rá mindazokat, akik fontosnak tartják a felelős állattartást. Október 27-től november 1-jéig pedig a gyerekek különféle állatkertes kalandjátékokat is kipróbálhatnak. „Itt lesz majd Bojti Anna, A kék ajtó titka és az Éjszaka az állatkertben című könyvek szerzője, valamint játéktervezők, ami szintén egy izgalmas programnak ígérkezik” – emelte ki Hanga Zoltán.

Október 29-én, pénteken halloween is lesz az állatkertben: a szokásos 17 órai zárást követően 18 órakor újranyit a fővárosi intézmény egészen 23 óráig (22 óráig lehet majd belépni). Tűzzsonglőrökkel, tűztáncosokkal és más tüzes produkciókkal, családi tökfaragással, kézműveskedéssel, bátorságpróbával, rémmesékkel, boszorkányos arcfestéssel, boszorkánykonyhával, mécsesek ösvényével és vurstlival várják az érdeklődőket. Sőt, az is kiderül majd, hogy egyes állatok miért tartanak már a történelmi idők óta rémisztőnek, vagy hogy a régi idők embere miért hozott összefüggésbe bizonyos állatokat a szellemekkel vagy éppen a boszorkányokkal – tette hozzá Hanga Zoltán. A 14 éven aluli gyerekek közül azok, akik jelmezben, arcfestéssel vagy töklámpással érkeznek, szintén jelképes árú, 200 forintos jeggyel léphetnek be, mindenki másnak 5500 forint lesz a belépőjegy.

A hagyományos és kedvezmények jegyek egyaránt megválthatók akár online formában is, így nem kell az állatkerti jegypénztáraknál sorban állni. Hanga Zoltán megjegyezte, az állatkert védettségi igazolvány nélkül is látogatható, mégis azt kérik a látogatóktól, hogy az állatházakban viseljenek maszkot, illetve egy helyen, a gyűrűsfarkú makiknál ez kötelező is.

