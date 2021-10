Hogyan válasszunk a notebook-ok közül? (x)

Árban nagyon különbözők, a legolcsóbb darab is nagyjából 83 ezer forintba kerül, és a legdrágább csúcskategóriás érték akár 4.423.000 forint is lehet. Itt már igazán a csúcskategóriáról beszélhetünk. Rengeteg gyártó készít kiváló minőségű notebook-ot, mint például a HP, Dell, Lenovo vagy ASUS.

Az egyik leglényegesebb eleme maga a processzor, hiszen azt nem feltétlenül a gyártó készíti, mivel nem mindegyik foglalkozik ennek az alkatrésznek a gyártásával. Ilyen processzorgyártó például az Intel, az AMD, az Apple vagy a Mediatek. Ezek is számtalan processzortípust gyártanak, mint például az Intel Celeron, Intel Pentium, AMD Athlon vagy AMD A4-Series. Ez persze függ attól is, hogy milyen típusú a laptop.

Típusát tekintve lehet home, azaz otthoni, business (üzleti), gaming (játék), ultrahordozható és 2in1. Az otthoni használatú notebook-ok sokkal színesebbek, stílusosabbak, személyre szabottabbak a business gépekhez képest. Ezeknél a termékeknél a gyártók arra törekedtek, hogy mindenki megtalálja az igényeinek, illetve pénztárcájának megfelelő típust. Legyen szó videonézésről, képszerkesztésről vagy akár csak egy egyszerű word-használatról, tökéletesen megfelel ezekre az alapvető dolgokra.

A business notebook-ok gyártásánál nagyobb figyelmet fordítanak az anyaghasználatra és a biztonsági funkciókra. Az üzleti életben nagyon fontos az adatbiztonság, például lehet ujjlenyomat-olvasóval, TPM-chippel vagy BitLockerrel ellátott is. Igen masszív, strapabíró eszközök. Itt a legfontosabb szempont a tudás. Ebben a típuskörben cégek, vállalkozók mindennapos használati eszköze, ezért nagyon fontos számukra a választás, hiszen nem fordulhat elő hirtelen meghibásodás. Olyan extra igények is felmerülhetnek, mint például a dokkolhatóság, speciális portok, víz-, por-, ütésállóság, tartalék akkumulátor, hosszabb garanciaidő. Ezek a business gépek sokkal drágábbak, mint az otthon használatos notebook-ok.

A gamer gépek kifejezetten PC-játékokra vannak kifejlesztve, ebből adódik, hogy erősebb processzorral és videokártyával vannak felszerelve. Ennek köszönhetően képesek a gyors képváltásra (nem akadozik), a nagyobb felbontásra. Hűtési rendszerük gyakran speciális, hogy folyamatosan optimális hőmérséklet legyen játék közben.

Az ultrahordozható, más néven subnotebook 13,3 colos átlónál kisebb. Tömegük lehet két kilogramm, de lehet egy kilogramm alatti is, ebből adódik a nevük is, hogy könnyen hordozhatók. Rendszeres mozgathatóságra és utazás közbeni használatra alkották őket. Ebben a kategóriában találunk üzleti célú és divatos modelleket is. Ezek jellemzően magasabb árban kaphatóak. A kis méretből adódik, hogy alacsony a fogyasztásuk, viszont elvárás a hordozhatóságuk miatt az átlagosnál magasabb akkumulátor-üzemidő (3-4 óra felett). Nem tartalmaznak beépített optikai meghajtót.

A 2in1 notebook egy olyan megoldás, mikor nem tudunk dönteni táblagép és laptop között, és ötvözi mindkét eszköz előnyeit. Itt kétféle típus lehetséges, az egyik a leválasztható kijelzőjű, a másik pedig a 360 fokban kihajtható kijelzőjű notebook. Első ránézésre olyan, mint egy hagyományos notebook. A kijelzőjük mérete ritkán haladja meg a 14 colos határt. Leválasztható vagy teljesen hátra hajtható a különleges zsanéroknak köszönhetően a kijelzőjük. Flexibilis tulajdonsága miatt kevésbé strapabíró. Rendkívül jó üzemidővel rendelkeznek, nem ritka a 10 óra sem.

A teljesen áthajtható kijelzővel rendelkező notebook előnye, hogy nincs szükség külön erőforrásra a képernyőhöz, és ugyanúgy elérhetők a 2in1 csatlakozói. Használható sátor, valamint állvány üzemmódban is, amikor a billentyűzet az asztallal érintkezik. A leválasztható kijelzős notebook lényege, hogy a komponensek a képernyő részében foglalnak helyet. Legnagyobb előnyük, hogy képesek valódi tabletként működni.

A notebook-ok memóriakapacitása, tárhely-, valamint videokártya-típusa is igen lényeges szempont. A kijelző formátuma lehet Full HD, HD, WUXGA, Ultra HD/4K, WQHD, valamint HD+. Kijelzőjükön a leggyakoribb felbontás az 1920x1080 és a legritkább a 3072x1920. Technológiában is igen eltérők ezek a kijelzők, lehet IPS, LED, LCD vagy Retina. Az operációs rendszere is lényeges szempont lehet a választásban, hiszen kinek melyik vált be használat során. Az árakat, valamint a tulajdonságaikat mérlegelve már nem tűnik annyira bonyolultnak a megfelelő notebook kiválasztása.

Nyitókép: Pixabay