Új Nyugati tér: zöldfolyosó, 5-ös metró, kétszintes pályaudvar és pesti fonódó villamos

Kiírták a nemzetközi építészeti tervpályázatot a Nyugati pályaudvar és a Nyugati tér megújítására - közölte a Facebookon az ugyanebben a tárgyban tartott sajtótájékoztatót követően Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

A Fürjes Balázs Budapest ás agglomerációja fejlesztéséért felelős államtitkár, valamint Homolya Róbert MÁV-elnök társaságában megtartott eseményen elhangzott, a XXI. századi Nyugati pályaudvar kulcsfontosságú lesz a főváros közlekedési jövőjének, hisz

főpályaudvar lesz (számos elővárosi vasútvonal mellett a repteret is ez szolgálhatja ki)

ide fut majd be a Kelenföldről induló vasúti alagút

itt halad majd át az "ötös metró" a szentendrei és a csepeli-ráckevei HÉV-ek összekötésével.

Mint Vitézy Dávid írta, számításaik szerint hétköznaponként mintegy 600 vonat halad majd át a föld alatti alagúton, a felszíni pályaudvari részre körülbelül 200 vonat érkezik, és 200 indul onnan.

"Egy átmenő vonat egy mai érkező és induló vonatnak felel meg, vagyis ez a szolgáltatás olyan lesz, mintha ma 1600 vonal indulna és érkezne! Ez persze lehetetlen lenne, ezért is van szükség az alagútra, hiszen most a napi 546 vonat is teltházat jelent itt" - ecsetelte Vitézy Dávid, aki szerint háromszorosára nőhet majd az új felállásban a Nyugati napi vasúti utasszáma, akár 160 ezerre is.

Két városmajornyi terület

A tér és környéke átalakításáról már Fürjes Balázs beszélt, aki elmondta, a mai parkoló helyén egy zöldebb közösségi tér kap helyet.

Itt lesz megállója a pesti fonódó villamosnak is,

vagyis a délről a Deák Ferenc térre, északról a Lehet térre érkező pályák összekötésével nyert új villamostengelynek.

Ennek konkrét megvalósítására és az "ötletelésre" várják most a pályamunkákat.

A pályaudvar másik, keleti oldalán még nagyobb szabású átalakításokra kerülhet sor a Podmaniczky utca mentén részben a felszabaduló vasútüzemi területek helyén; egy zöldfolyosót képzelnek ide a belvárostól a Városligetig, sőt

a Rákosrendező barnamezős területeiig, ahol ingatlanfejlesztés és jelentős parkosítás a terv.

Ugyancsak választ kell adnia a tervpályázatnak a Ferdinánd híd jövőjére is.

A tervpályázat kétfordulós, első körben jelentkezni kell, közlekedési csomópontok tervezésében jártas irodáknak.

A második fordulóba 12 iroda jut majd be, a zsűri anonim módon értékeli a munkájukat.

A zsűribe meghívták Budapest főépítészét, az V., VI. és a XIII. kerület képviselőit, neves építészeket, külföldi szakértőket a Network Rail és a Správa železnic részéről.

A pályázóknak jövő március 1-ig kell befejezniük a munkájukat, március végén fognak eredményt hirdetni.

Nyitókép: BFK