Újabb emeletes vonat állt forgalomba

A MÁV-start KISS motorvonatai nagy népszerűségnek örvendenek az elővárosi térségben. A 600 ülőhelyes motorvonatok közül a váci vonalon már tíz, a ceglédin pedig négy KISS szerelvénnyel találkozhatnak az utasok. Október 18-tól pedig a Budapest–Újszász–Szolnok (120a) vasútvonalon is forgalomba áll az első emeletes vonat, ami szolnoki csíkos ingát váltja ki. A tervek szerint összesen tíz szerelvény közlekedik majd ezen a vonalon. A hagyományos szerelvények új, modern vonatokra való cseréje ezeken a vonalakon jobb menetrendszerűséget eredményez a KISS motorvonatoknak kedvezőbb menetdinamikája miatt – fogalmaz sajtóközleményében a társaság.

„A kormány számára a vasút nem pusztán közlekedési, hanem össztársadalmi ügy. A KISS vonatokra is ilyen szemmel kell tekinteni, hiszen beszerzésük egyúttal a nemzeti vagyon gyarapodását is jelenti, melynek gazdasági és társadalmi hatásai az ország egészére kiterjednek – fogalmazott a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkára az esemény kapcsán – Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az utasok olyan modern, kényelmes, a mindennapi életüket megkönnyítő, igényeiket kielégítő közlekedési eszközökkel utazhassanak, mint amilyenek a KISS motorvonatok is. A magyar állam, mint tulajdonos részéről ezért is elvárás a MÁV felé, hogy a folyamatosan érkező új gyártású, vonzó, modern, akadálymentes kocsik forgalomba állításával egységes, kiszámítható, jó minőségű szolgáltatást kínáljon” – tette hozzá Juhász Roland.

Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy 2022 végétől a MÁV-Start szinte a teljes budapesti elővárosi forgalomban a kényelmes, korszerű és közkedvelt, FLIRT és KISS motorvonatokkal szolgálja ki utasait. Ezzel párhuzamosan az előváros jelenlegi 47 ezer ülőhelyes kapacitását 2025-re 7,6 százalékkal, csaknem 51 ezer ülőhelyre kívánja növelni. A legnagyobb forgalmú vonalakat, a tervek szerint a nagykapacitású, emeletes motorvonatok fogják kiszolgálni. Egyike ezen vonalaknak mostantól a Budapest–Újszász–Szolnok vonal is. Az évente – a pandémiás időszak előtt – több mint 8 millión utas által igénybe vett újszászi vonal mentén lévő települések lakossága egy új dimenziót tapasztalhat meg az utazásban, mert a vasúttársaság fokozatosan leváltja KISS motorvonatokra a korábbi, elavult járműparkot. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója. Forrás: MÁV Jövő év végéig a megrendelt járművek mindegyike, összesen 40 KISS állhat forgalomba. A KISS motorvonatok elsősorban a budapesti elővárosi vonalakon közlekednek majd, a további közlekedési útvonalak tervezése is folyamatban van. Forrás: MÁV

Nyitókép: MÁV