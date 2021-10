Csehországban bejelentette ellenzékbe vonulását Andrej Babis kormányfő - a nap hírei

Magyarország nem járul hozzá olyan döntésekhez a jövő heti uniós csúcson, amelyek tovább emelnék a villany és a gáz árát – jelentette ki a miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában. Orbán Viktor szerint Brüsszel meg akarja adóztatni egy bonyolult rendszer bevezetésével azokat az embereket és családokat, akiknek saját autójuk és lakásuk van. Hangsúlyozta, hogy a klímavédelem költségeit nem a lakossággal, hanem a károsanyag-kibocsátó nagy cégekkel kell megfizettetni, ehhez pedig szerinte az árszabályozási rendszer átalakítása, a spekulációs elemek kiküszöbölése szükséges.

A kormány újabb tőkebefektetéssel támogatja a növekedési szakaszban lévő hazai startup cégeket - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A Széchenyi Alapokon keresztül 5,6 milliárd forintot fektetnek be az egyik legsikeresebb hazai kockázati tőkebefektető, a Euroventures legújabb alapjába. A pénzt olyan startup vállalkozások kapják, amelyek eredményesen működnek, ugyanakkor az újabb szintlépéshez szükségük van további befektetésekre is.

Aláírásgyűjtésbe kezdtek a háziorvosok az operatív törzs döntése miatt, ami elrendeli, hogy a felső légúti tünetekkel orvoshoz fordulóknál végezzék el, az antigén gyorstesztet a rendelőjükben. Az utasítást azzal indokolják, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központban elvégzett nem reprezentatív vizsgálat szerint, többnyire a náthát és kisebb influenzát okozó vírusok cirkulálnak. Az aláírást kezdeményezők szerint viszont a feladathoz se eszközük, se megfelelő körülményeik nincsenek.

A főváros kezdeményezi a kormánynál a maszkviselés szigorítását, az új igazolt koronavírusos megbetegedések növekvő száma miatt. A fővárosi önkormányzat azt kezdeményezi a kormánynál, hogy állítsák vissza a július 3. előtt hatályos szabályokat a maszkviseléssel kapcsolatban. Ha a kormány ezt nem érzi országosan szükségesnek, akkor adjon felhatalmazást a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy a maszkviselési kötelezettséget, helyi önkormányzati rendeletben írhassák elő.

Lemondott Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke – erősítette meg az NMHH kommunikációs igazgatósága az M1-Híradójának. Az információk szerint Karas Monika az Állami Számvevőszék alelnökeként folytatja munkáját. Karas Mónika kinevezése 2022 szeptemberében járna le. Az M1 úgy tudja, hogy utódja a médiahatóság élén Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora lesz.

A jövő hét végétől a gyorsteszt is elég lesz az angliai beutazás után azoknak, akik a koronavírus elleni oltás teljes dózisát megkapták. A teszthez szükséges készletet október 22-étől lehet megrendelni a brit kormány által jóváhagyott egészségügyi magánszolgáltatóktól. Az angliai érkezés utáni gyorsteszt elvégzését az eredményéről készített fényképfelvétellel igazolhatják a beutazók. Ha a gyorsteszt pozitívnak bizonyul, akkor elkülönítésbe kell vonulni.

Igazságügyi együttműködést kezdeményezett a koronavírusjárvány utáni helyreállítási források védelmére az Európai Unió az Europol irányításával. A hágai székhelyű uniós szervezet közlése szerint az új uniós szintű kezdeményezés a helyreállítási alapból származó források felhasználását ellenőrzi, valamint vizsgálja az esetleges csalás lehetőségét. A legalább egy éven át tartó műveletbe az Eurojust, az OLAF és 19 uniós tagállam vesz részt.

Elkezdődött az 5-11 éves korcsoportnak fejlesztett Pfizer/BioNTech-vakcina uniós engedélyeztetése. A vakcina lehet az Európai Unióban az első szer, amelyet az 5-11 éves korcsoportban alkalmazhatnak a Covid-19 elleni védettség kialakítására. Az oltóanyag nem különbözik a 12 éven felüliek körében már használt vakcinától, de alacsonyabb az adagolás.

Csehországban bejelentette az általa vezetett ANO mozgalom ellenzékbe vonulását Andrej Babis kormányfő. Azt közölte: nem fogja elfogadni Milos Zeman köztársasági elnök megbízatását a kormányalakításra, és az általa vezetett tömörülés, amely elveszítette a múlt hétvégi képviselőházi választásokat, ellenzékbe vonul. Egy rádióinterjúban úgy fogalmazott: a Babis-ellenes ötpárti blokk szilárd. Bár a hétvégi választásokat a Spolu hárompárti koalíció nyerte, önálló pártként az Andrej Babis vezette ANO mozgalom a legerősebb.

Koalíciós tárgyalásokat kezdenek a német szociáldemokraták, a Zöldek és a liberálisok. A pártok vezetői szerint eredményes volt a kormányalakítás lehetőségéről folytatott előzetes egyeztetés, így jövő héten megkezdhetik a hivatalos koalíciós tárgyalásokat. Olaf Scholz szociáldemokrata kancellárjelölt szerint ezzel lehetőség kínálkozik az utóbbi 100 év legnagyobb ipari modernizációs programjára.

Sebastian Kurz volt osztrák kancellár mentelmi jogának felfüggesztését kérte az osztrák ügyészség. A konzervatív politikus ellen két eljárás van folyamatban. Az egyikben az ügyészség azt vizsgálja, hogy miniszterelnökként hamis tanúvallomást tett-e a 2019 májusában kirobbant Ibiza-botrányt feltáró parlamenti vizsgálóbizottság előtt. A másik ügyben az a gyanú merült fel vele és közvetlen környezetével szemben, hogy pártelnökké választása érdekében 2016-ban közpénzből finanszírozták a népszerűségét növelő sajtómegjelenéseket és kozmetikázott közvélemény-kutatásokat. Sebastian Kurz tagadja a vádakat.

Az Egyesült Államok november 8-tól feloldja a teljesen beoltott utazók esetében a koronavírus-járvány miatt elrendelt nemzetközi határzárat. A járvány miatt több mint 18 hónapja - 2020 márciusa óta - turistaként nem lehet beutazni az Egyesült Államokba. A bizonytalan időre meghirdetett korlátozás feloldásának pontos dátumát szétszakított párok és családok, illetve turisták várták világszerte. A határzár feloldásának gyakorlati és technikai részleteit még nem közölték.

Halálra késeltek egy brit parlamenti képviselőt Angliában, a támadót elfogták. A konzervatív David Amesst a képviselői fogadóóráján érte támadás, a 69 éves politikus a kórházban meghalt. A rendőrök egy 25 éves férfit vettek őrizetbe, és megtalálták a kést is. Azt egyelőre nem tudni, miért támadt a képviselőre a fiatalember. Öt éve egy munkáspárti képviselőnőt ért hasonló támadás, Jo Cox is meghalt.