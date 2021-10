Orbán Viktor: Európa jövője mi vagyunk

Eduard Heger beszédében felidézte: az átkelő átadásakor mindkét ország miniszterelnöke az újjászülető kapcsolatról és az unió anyagi segítségéről beszélt, és Mikulás Dzurinda akkori szlovák miniszterelnök megjegyezte: "az, hogy ez az esemény belép-e a történelembe, csak rajtunk múlik". Heger válaszolt: ma, a 20. évfordulón elmondhatja, a szlovák-magyar híd történetileg sikeres és pozitív beruházás volt, a lakosok, vállalkozók, turisták boldogulásához is hozzájárult, további sikeres szlovák és magyar projekteket ihletett a sikeressége. Két jó szomszéd története lett a híd, tette hozzá, megjegyezve, hogy 2020 szeptemberében új átkelő nyílt meg a forgalom előtt: a monostori híd, melyet szintén nagy mértékben támogatott az EU. Az együttműködés sikeres közlekedési példájaként említette a Via Carpatia úthálózatot és a V4-eket összekötő gyorsvasút-hálózat tervezését, építését, valamint szólt a két ország energiapiacának, többek között áramrendszerének összekötéséről is.

Az együttműködés és a szolidaritás jó példájaként idézte fel, hogy a magyar kormány és egészségügyi szakemberek segítségével Szlovákia segítséget kapott az országos tesztelésben, valamint kaptak lélegeztetőgépeket.

Megjegyezte, a közös munka folytatódik, kedden Orbán Viktor meghívására az egyiptomi elnök érkezik Budapestre, akivel közös találkozójuk lesz.

Orbán Viktor: Közép-Európa jövője csak nekünk fontos

A magyar miniszterelnök szerint ma már nem arról kell beszélni, hogy a Mária Valéria híd összeköti az országokat. "Ma már új szelek fújnak, másképpen látjuk a világot. Akkor friss tagjai voltunk a NATO-nak, három évnyire voltunk az uniós integráció kapujától, azt reméltük, hogy az EU-csatlakozással minden gondunk megoldódik. De azóta kiderült, hogy nem lehet mások jóindulatára bízni a jövőnket, magunknak kell a sikerünkért megküzdeni" - jelentette ki.

Azt mondta, "20 éve még Brüsszel is a mi oldalunkon állt, támogatott bennünket, ezt a hidat is segített visszaépíteni. Ma már egyre gyakrabban nem egyenrangú partnernek, hanem másodlagos szereplőnek látnak bennünket, olyasmit akarnak ránk kényszeríteni, ami a gazdasági lehetőségeinket szűkítené, és olyan életmódot is ránk akarnak kényszeríteni, amit mi nem akarunk.

Afféle modern kori Dávidként állunk szemben a brüsszeli Góliáttal.

Erről a lengyelek és a csehek is sokat tudnának mesélni, és a híd is", amelyet többször leromboltak a történelem folyamán, mondta beszédében Orbán Viktor.

Hangsúlyozta, a szlovákok és a magyarok nem ellenségek, hanem történelmi sorstársak, a két ország külön-külön és együtt is súlyos leckét vett az elmúlt évszázad megszállóinak agressziójából. "Túlélésünk záloga a barátság és a szövetség. Nincs sikeres Magyarország sikeres Szlovákia nélkül és fordítva. (..) De ne legyenek illúzióink, a sikeres Közuép-Európa csak nekünk fontos, másnak nem. Aki az együttműködés ellen érvel, saját maga ellen beszél" - fejtette ki.

Úgy értékelt, hogy a V4-ek együttműködése meghozta az eredményeket, "képesek voltunk gyarapodni, elérni azt, ami az EU-nak nem sikerült. Hatékony és stabil összefogást építettünk fel, a bennünket érő civilizációs válságra jó válaszokat adtunk. Húsz évvel a híd felépítése után létezik egy közép-európai együttműködés, amely erősebb, mint valaha."

Azt is mondta, "nemcsak újjá kell építeni a hidakat, hanem azt is észben kell tartanunk, kik rombolták le őket. Ha nem ezt tesszük, újra és újra megtörténik".

Végezetül közölte: minden korszaknak megvannak a maga szimbólumai. A Mária Valéria híd is szimbólum.

"Az Európai Unió jövője mi vagyunk,

ne hagyjuk, hogy a bennünket összekötő hidakat valaha is lerombolják. A sorsunk közös, a feladataink is, a felelősségünk pedig csak nőtt" - zárta szavait. Mindig fontos átkelő volt itt



A Duna e pontja mindig fontos átkelőhely volt. Az Árpád-korban a királyi székhely Esztergomot rév kötötte össze a folyó túloldalával. Az első állandó, cölöpökön álló hidat 1585-ben a törökök építették, de ez csak egy évig állt, később ötvennégy tömlőhajóra állított pontonhíd létesült, amely az 1683. október 9-én vívott párkányi csatában elpusztult - idézte fel a 2001. október 11-én avatták fel az Esztergom és a szlovákiai Štúrovo (Párkány) közötti, újjáépített Mária Valéria hidat.A Duna e pontja mindig fontos átkelőhely volt. Az Árpád-korban a királyi székhely Esztergomot rév kötötte össze a folyó túloldalával. Az első állandó, cölöpökön álló hidat 1585-ben a törökök építették, de ez csak egy évig állt, később ötvennégy tömlőhajóra állított pontonhíd létesült, amely az 1683. október 9-én vívott párkányi csatában elpusztult - idézte fel a hirado.hu Nyolc évtizeddel később, 1762-ben állították forgalomba a hét ladikra épült repülőhidat, amelyet a folyó sodra hajtott át a két part között, majd az esztergomi érsekség létesített itt 1842-ben hajóhidat. Ez az élénkülő hajóforgalom miatt egyre rövidebb ideig volt nyitva, végül az érsekség lemondott vámszedési jogáról, és lehetővé vált egy állami híd építése. A hidat I. Ferenc József lányáról, Mária Valéria főhercegnőről nevezték el és Vaszary Kolos bíboros hercegprímás avatta fel 1895. szeptember 28-án. Később a hidat kétszer is felrobbantották. Az 1919-es detonációt egyes források szerint véletlen baleset okozta, de a legvalószínűbb, hogy csehszlovákiai légionáriusok robbantották fel - írta a portál. A roncsokat 1921-ben emelték ki a mederből, ezután évekig csak gyalog lehetett átkelni. Helyreállítása után 1927-ben indult meg rajta a forgalom. 1944 karácsonyán a visszavonuló német csapatok robbantották fel a hidat. Ezután több mint fél évszázadig csak két íve állt, a két város között komp közlekedett. Az újjáépítésről – amelyhez az Európai Unió PHARE-programja ötmillió ECU támogatást biztosított – 1995 óta tárgyalt Magyarország és Szlovákia, de a hajózási vízszint és a híd magassága kérdésében (a bős-nagymarosi vízlépcső miatt) sokáig nem tudtak megegyezni. Végül ez is sikerült, és 1999. szeptember 16-án Orbán Viktor magyar és Mikulás Dzurinda szlovák kormányfő kormányközi egyezményt írt alá az újjáépítésről. Az újjáépített átkelőt 2001. október 11-én avatták fel Orbán Viktornak, Mikulás Dzurindának és Günter Verheugennek, az EU bővítési biztosának a jelenlétében.

