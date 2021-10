Újabb részletek derültek ki Ferenc pápa budapesti látogatásáról

"A szentatya több gesztust is tett felénk, például többször is anyanyelvünkön szólt, amit ő ritkán szokott. Szlovákiából hazafelé, majd Rómában a pápai audiencián is nagyon pozitívan nyilatkozott a budapesti látogatásáról. Sőt Erdő Péter bíborossal találkozva is rendkívül elismerően beszélt a magyarokról, (...) és külön szívélyes üdvözletét küldte a magyar állami vezetőknek" - sorolta az államtitkár a Magyar Nemzetben megjelent interjúban.

Kitért arra, hogy már az eucharisztikus kongresszuson "voltak olyan mozzanatok, amik biztosan inspirálták a szentatyát. A hivatalos tárgyaláson például szóba került, hogy tíz év alatt milyen jelentős mértékben csökkent az abortuszok száma hazánkban, mindenféle tiltás nélkül. A házasságkötések száma pedig szépen nőtt. A személyes találkozások is bizonyára hatottak rá. A rengeteg kisgyerek és fiatal látványa, a magyarok öröme, ami körülvette, nyilván meghatották. (...) Kevesen tudják, de a búcsúztatás során a kongresszus önkéntesei közül voltak fiatalok, akik

spontán elkezdték énekelni a szentatyának az ároni áldást. Látszott a pápán, mennyire megfogta ez a gesztus. Szinte alig akart felszállni a gépre, kétszer is visszafordult, és integetett a fiataloknak."

Soltész Miklós arról is beszélt, nem lepődött meg, hogy Dobrev Klára, a Gyurcsány Ferenc irányította Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje "nekiment a templomépítéseknek, hiszen tudjuk, hogy Gyurcsányék bevándorláspártiak és keresztényellenesek, ezért sem okozna nekik gondot, ha muszlim migránsokat kellene betelepíteni Magyarországra". Úgy vélte, hogy "a bevándorláspárti baloldal egész Európában a nemzeti identitás és az európai keresztény kultúra lebontásán dolgozik, ennek a része a migránsok betelepítése, az LMBTQ-propaganda, a családok és a nemzetállamok gyengítése és az egyházellenesség is".

Az államtitkár leszögezte, hogy "Magyarország keresztény államként létezik több mint ezer éve, és csak addig létezik, amíg ezt őrzi". Hozzátette: "Erős közösségek nélkül nem lehet erős a nemzet. Az egyházak kiemelkedő közösségépítő erővel bírnak, ez nem kérdés."

Felhívta a figyelmet arra, hogy

a templomok felújítása a helyi gazdaságot is segíti, hiszen azokon nagyrészt környékbeli vállalkozások, ott élő emberek dolgoznak.

Kijelentette Soltész Miklós azt is, hogy bár "a baloldalon folyton azt hangoztatják, hogy ők nem kapnak forrásokat, a valóság az, hogy a baloldali vezetésű településeken is folyamatosak a fejlesztések. Csak az én területemről, csak az elmúlt egy hónapból több példát is mondhatok. Nemrég Salgótarjánban adtunk át egy komoly beruházást, de említhetem Szentendrét vagy Pécset is. (...) Nem azt nézzük a beruházásainknál, hogy egy településnek ki a vezetője. Mi az ott lakók életét és helyben maradását szeretnénk segíteni."

