A sportági szakszövetségek kérhetik a védettségi igazolást a játékosoktól

Védettségi igazolványhoz kötné a gyermekbajnokságokon felüli korosztályokban a pályára lépést a Magyar Kézilabda Szövetség. Erről Novák András operatív igazgató beszélt az InfoRádió Hetes című műsorában. A szövetség – mint hozzátette – a saját versenyrendszere érdekében mindenkit arra biztat, hogy oltassa be magát. „A többiek védelmében, valamint azért, hogy le tudjuk bonyolítani a bajnokságokat, védettségi igazolványhoz kell, hogy kössük a szereplést, és ehhez igazítjuk a versenykiírást” – emelte ki.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint erre lehetősége van bármelyik sportági szakszövetségnek.

A sporttörvény ugyanis behivatkozható jogalapként,

de csak akkor, hogyha a szakszövetség a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos szabályzatát kiegészíti azzal, hogy – a pandémiára tekintettel – a versenyeknél a védettségi igazolás megkövetelhető – magyarázta a szakember. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a szabályzat módosítása esetén az Európai Unió adatvédelmi rendeletének alapelveit kell alkalmazni.

Vagyis

a kötelező adatkezelésnek meg kell felelnie az uniós irányelveknek (GDPR),

tette hozzá Péterfalvi Attila. Előírható, hogy az egyes mérkőzéseken be kelljen mutatni a védettségi igazolást, vagy azt a szabályt is hozhatják a szakszövetségek, hogy az oltási igazolás az egész szezonban érvényes legyen.

A hatóság elnöke mások mellett arra is kitért, a szakszövetségnek be kell mutatnia azokat az adatkezelési szabályokat is – egy adatvédelmi tájékoztató keretében –, amelyek mentén történik az adatkezelés (például hogy mennyi ideig tárolnak és milyen adatokat).

A nézőktől ugyanakkor nem kérhetnek védettség igazolványt a sportági szakszövetségek,

ahogyan ezt nem tehette meg az Örkény Színház sem, mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Péterfalvi Attila arról is beszélt, hogy a sportági szakszövetségek a nézőket felszólíthatják a kötelező maszkhasználatra, de mivel nincs adatkezelés, ellenőrzési jogköre sincsen a szövetségeknek.

Nyitókép: Pixabay.com