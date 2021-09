Menhely Alapítvány: nem a hajléktalanok a legveszélyesebb vírusterjesztők

A WHO moratóriumot kért az emlékeztető oltást illetően, mert vannak olyan szegény országok, ahol még az első dózist sem kapták meg, ami szerintük azért is veszélyes, mert kétsávos világjárványhoz vezethet. Ugyanakkor idehaza is van a társadalomnak egy „elveszett rétege”, aki a vírusnak kiszolgáltatva él az után – hívja föl a figyelmet a 168 óra, amely a Menhely Alapítvány igazgatóját kérdezte a hajléktalanok oltási helyzetéről.

Aknai Zoltán mások mellett elmondta, bár megoszlanak a benyomások, a kutatásaik alapján arra következtethető, hogy

nem a hajléktalanok a legveszélyesebb terjesztők Covid-szempontból.

Sokkal kevesebb kapcsolatuk van ugyanis a társadalom más rétegeivel, nagyon sokan csak egymás között érintkeznek – magyarázta, megjegyezve: sokkal veszélyesebb egy iskolai osztály, egy áruház, vagy egy tömegrendezvény.

Bár külön hajléktalanokat célzó oltási program nem indult, a szállásnyújtó intézményekben megvalósult az oltás – tette hozzá a Menhely Alapítvány igazgatója –, ahol más szociális segítségre szoruló emberek is élhettek az oltás lehetőségével. „Az utcai gondozó szolgálatunk pedig akciót hirdetett az utcán élők körében, hogy aki bármelyik intézménnyel kapcsolatban áll, előzetes regisztráció nélkül megkapja az oltást” – emelte ki.

Azt is közölte, akik a szállásnyújtó intézményekben laknak, azok tudtak választani az oltások között. „Elméletileg természetesen a többiek is, de velük könnyebb volt egyeztetni a második dózis időpontját, szemben az utcán élő társaikkal” – fogalmazott. Ezért utóbbiak számára

a fővárosban Jansen vakcinát rendeltek, aminek egy dózisa is elegendő a védettséghez.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com