Ijesztő méreteket öltött a turai madármérgezés

Tovább nőtt az elpusztult állatok és a felderített helyszínek száma a turai tömeges mérgezésnél, a természetvédelmi kár meghaladja a 6,5 millió forintot – tájékoztatta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője.

A legújabb fejlemények alapján kirajzolódott, hogy az ismeretlen tettes csaknem 8000 hektáron, gyakorlatilag a Szent András Dombi Vadásztársaság teljes működési területén helyezett ki mérgezett csalétkeket – közölték. Az áldozatok között

8 védett állatfaj 93 egyede,

76 barna rétihéja,

7 egerészölyv,

3 holló,

2 barna kánya,

2 erdei pityer,

1-1 hamvas rétihéja,

rétisas és

aranypettyes bábrabló bogár

szerepel.

Emellett mérgezés áldozata lett négy háziállat,

két kutya és

két macska,

valamint három vadászható faj 11 egyede

nyolc róka,

két dolmányos varjú,

egy szajkó

és hat, a maradványokból meg nem határozható állat.

Az összehangolt munkának köszönhetően

114 mérgezett állatot és 132 csalétket találtak

– ismertette a szóvivő.

Negyedik hete folyik a turai mérgezés felderítése, az MME, a Kiskunság Nemzeti Park Igazgatóság méreg- és tetemkereső kutyás egységei, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának tagjai és önkéntesei segítségével – tette hozzá.

A Gödöllői Rendőrkapitányság az MME tudomása szerint eddig hatszor végzett helyszínelést és nyomrögzítést. Több régebbi nyom is arra utal, hogy nemcsak most történt mérgezés a területen, hanem kisebb intenzitással valószínűleg néhány hónappal korábban is előfordult már – írta az MME-szóvivő.

