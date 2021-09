Amint azt az Infostart is megírta, a múlt hétvégi 521 után az elmúlt három napban jóval több, 648 új fertőzöttet igazoltak. Már 198 ember van kórházban koronavírus-fertőzés miatt, és közülük már 23 embert kell lélegeztetni. A hullám felfutó szakaszában az elhunytak száma is emelkedésnek indult: a három nap alatt 9-en hunytak el – múlt hétvégén senki, de az augusztus 20-i hosszú hétvégés (négy napra vonatkozó!) adatokban is még csak 340 új fertőzött szerepelt és 6 elhunyt.

Az MTI által kiadott, augusztus 1-től felrajzolt grafikonon jól látszik a negyedik hullám beindulását jelző emelkedés. Ahol vízszintesen fut a grafikon, ott az összesített hétvégi esetszámokból számolt napi átlagot jelenti.

A napi esetek számának változása tavaly márciustól az Our World in Data oldalán – itt talán még szemléletesebben kirajzolódik, hogy elindult el az újabb esetszám-emelkedés és a 4. járványhullám.

Ami pedig a járvány beindulásának mértékét jelzi: az alsó térképen a kétheti mozgóátlag látszik, ezen Magyarország az utóbbi hetekben "sötétedett" be. (Aki csak az idei, nyár vége óta eltelt változások iránt érdeklődik, kattintson a térképek alatti csúszkát idén július közepére, augusztus elejére – ez nagyjából a megosztásgomb feletti sáv első harmadánál van.)

