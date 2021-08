Orbán Viktor kormányfő a közelmúltban nevezte ki Orbán Balázst politikai igazgatójának, tanácsadójának - új feladatköréről az InfoRádiónak is adott interjút, egyebek mellett arról beszélve, hogy továbbra is 2030-as horizonttal dolgoznak.

Most arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a hét végén ő is ott volt Rómában a miniszterelnökkel, ahol a keresztény törvényhozók, egyházi vezetők, civil szervezetek vezetői és újságírók gyűltek össze egy konferencián, és a XXI. századi keresztény politizálás lehetőségeinek és kihívásainak a kérdéseit vitatták meg. Emellett Orbán Viktorral egy olasz párttalálkozón is részt vettek, ahol az európai jobboldal újjászervezése volt terítéken.

Jelenleg igen intenzív a jobboldali pártok közötti kommunikáció - mondta ez utóbbival kapcsolatban Orbán Balázs.

"Mi azt szeretnénk, hogy az európai jobboldal a legerősebb politikai formáció legyen a kontinensen, ehhez a széttartó erőket előbb-utóbb egyesíteni kell.

A nemzetekre építő Európai Unió eszménye, a tömeges migráció elutasítása, a családtámogatás és a gyermekvédelem fontossága, a munkára és a vállalkozás szabadságára építő gazdaságpolitikai megközelítés azok a közös alapok, amelyekre építve meg lehet szervezni az együttműködést. Küszöbön állnak a német és francia választások is, tehát jelenleg nem érdemes kapkodni. A mostani időszak kiválóan alkalmas arra a hálózatépítési munkára, ami a siker szükséges előfeltétele. Éppen ezért fontosak az olyan nemzetközi találkozók, mint amiket Rómában meg tudtunk tartani."

A nemzetközi együtműködési lehetőségekkel kapcsolatban Orbán Balázs úgy fogalmazott, a nemzetközi politikában erősödik a szembenállás, nő a polarizáció, ezért ha ki akarnak állni amellett, amiben hisznek, és ami az elmúlt évtizedben sikert hozott Magyarországnak, akkor vállalni kell az ebből eredő konfliktusokat.

"Nagyon fontos, hogy minden országban meglegyenek azok a politikai erők, amelyek hasonlóan gondolkodnak, mint mi, s akikkel a nehéz helyzetekben kölcsönösen számíthatunk egymásra. Ezt mára elértük, sőt ennél többet is.

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt években kifejezetten nemzetközi tényezővé erősödött,

szerintem ez elsősorban annak köszönhető, hogy számos megosztó társadalmi kérdés megítélésében a nagy nemzetközi kritikák cunamija ellenére utólag bebizonyosodott, hogy nekünk volt igazunk. Ez olyan tekintélyt és mozgásteret ad most Magyarországnak, amivel hosszú évtizedek óta nem rendelkeztünk." Hozzátette, ezért nincs igaza annak, aki szerint a magyar kormányfő elszigetelődött.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt