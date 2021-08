Érdekes látvány az MNB páncéltermében

Látványos, 360 fokos képet osztott meg a Magyar Nemzeti Bank az aranytartalékról – aminek köszönhetően "körbeforgathatjuk" a fejünket és rácsodálkozhatunk a több mint 7500 aranyrúd látványára –, és egyúttal több érdekességet is posztolt a Facebook-oldalán.

Ilyen például, hogy az arany különlegesen magas 99,76 százalékos átlagos tisztaságú, de vannak 99,98%-os példányok is. Egy-egy rúd értéke a 220 millió forintot is meghaladhatja.

Az arany megbízhatóságát, stabilitását és elnyűhetetlenségét mutatja, hogy 85 éves, 1936-ban készült tömböket is felfedezhetünk a páncélteremben (ezeket New Yorkban öntötték).

Az aranytartalék között Argentínától Kanadáig, Svájctól egészen a távol-keletig számos ország akkreditált aranyöntödéjének cégérével találkozhatunk.

A 94,5 tonna nemzeti aranytartalék nagy része már acélládákban pihen, amelyek bal és jobb oldalon sorakoznak, de a felvételen így is tekintélyes mennyiségű arany látható. A mérlegelést és leltározást követően a most látható mennyiség is hasonló módon kerül elhelyezésre – írta a jegybank.

(Az alábbi képet egérrel, ujjal vagy az okostelefon mozgatásával lehet körbeforgatni.)

Nyitókép: Facebook/Magyar Nemzeti Bank