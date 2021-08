A tervezés már több mint egy éve zajlik egy nemzetközileg is híres építészirodával. A szerződéses határidők szerint 2021. decemberére engedélyes szintű terveket fognak tudni szállítani. Azt lehet tehát mondani, hogy célegyenesbe került a híd tervezése – fejtette ki az InfoRádióban Schneller Domonkos, két héttel azután, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt: a fővárosnak és egyes kerületeknek voltak aggályaik, a kormány szerint szükség van a hídra, és továbbra is támogatja. A főváros még időt kért, ezért csúszik a projekt.

A fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett:

hiszen a csepeliek ma Budára csak Pest érintésével tudnak átkelni. A Rákóczi hídtól délre lakó félmillió ember (a budapestiek több mint egynegyede) számára egyáltalán nincsen semmiféle dunai átkelőhely a Rákóczi híd és a Deák Ferenc híd – az M0-s hídja – között. Vagyis ennek a félmillió embernek be kell autóznia legalább a Rákóczi hídig ahhoz, hogy átkeljen Duda túlpartjára, ami viszont egy mielőbb feloldandó terhelést jelent a városban. Ez ihlette a Galvani híd terveit is, amelyet, úgy néz ki, a fővárosi önkormányzat vezetése is támogat már – közölte Schneller Domonkos.

"Pesten legalább öt, egymástól némiképpen eltérő nyomvonal-változatot vizsgáltak a szakemberek – a párbeszédbe az érintett kerületek polgármestereit éppúgy bevonták, mint ahogy az ott élők civil szervezeteit is. Így lesz talán ősszel egy olyan megoldás kiválasztva, amelyik egyrészről a lehető legkevesebb embernek zavarja a mindennapjait, másrészről pedig pozitív környezeti változásokat tud okozni a parkfelújítástól a felszíni forgalomcsillapításig. Nyilvánvaló, hogy az építkezés önmagában biztosan fog kellemetlenségeket okozni, de a híddal járó előnyök sokszorosan meghaladják az egy-két évig tartó kellemetlenségeket."

Schneller Domonkos abban bízik, hogy jövőre elkezdődhet az építkezés, és ha minden a tervek szerint halad, akkor 2025-ben már egy új hídon, méghozzá egy nagyon szép, hosszú ideje először nemzetközi tervpályázaton kiválasztott hídon fognak tudni átkelni a budapestiek.

Két hídszakasz hasonló építészeti kialakítással

Minden új hídra szükség van Budapesten – mondták a kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál Pest-Buda Udvarán zajlott kerekasztal-beszélgetés vendégei, akik arra is kitértek, hogy hol lenne a legfontosabb új átkelőt építeni a fővárosba. Balogh Samu várostervező, a főpolgármester kabinetfőnöke azt emelte ki, hogy milyen sokféle szempontot érdemes figyelembe venni egy új híd tervezésekor.

Vígh Attila építőmérnök hangsúlyozta: egy új átkelő építésekor fontos, hogy valami lényeges célhoz kötődjön – a Galvani hídnál is ez a lényeges szerinte. Hozzátette: legalább három közúti és tíz-tizenkét gyalogoshídra volna szükség a Dunán Budapesten.

Forgács Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ Új Duna-híd projektiroda vezetője szerint a közösségi közlekedést szempontjait is figyelembe kell venni. Mint mondta, a Galvani híd méreteiben is egyedülálló, de maga a szellemisége talán a még inkább az. "A budapesti hídépítéseknél ugyanis innovációként jelenhet meg, hogy itt minden közlekedési módnak egyenrangú felületet biztosítanak, legyen szó a közösségi közlekedést használókról – hiszen középen kettős villamospálya épül, ráadásul busszal is járható lesz –, mellette kétszer két közúti sáv biztosítja a közúti forgalmat, és jelenleg példátlan módon kétszer 2,6 méteres kerékpársáv is létesül a híd mindkét oldalára. Emellett a villamos és a közúti sávok között, illetve a közúti sávok és a kerékpáros, gyalogos sávok között is ahol lehet, zöldfelületet alakítunk ki" – sorolta. Hozzátette: a forgalomszabályozási tervek kialakításánál is arra törekedtek, hogy lehetőség szerint a híd képes legyen a közlekedési hálózatban betölteni a belváros forgalomcsillapítását is jelentő fontos szerepet.

Az eseményen elhangzott az is, hogy az elmúlt 20 évben nem épült híd a fővárosban, de ha jó ütemben halad a tervezés és a kivitelezés, akkor a Galvani hidat 2025–2026-ban már használatba is vehetnék a közlekedők.

Elmondták a résztvevők azt is, hogy a budapesti Duna-szakasz déli, 10 kilométeres, hídmentes szakaszán épülhet meg a Galvani út vonalában az új híd Budáról Csepelre. Csepelről Pestre pedig hasonló építészeti kialakítással készülhet el az átkelő párja az Illatos út vonalában. A híd, így új kapcsolatot teremt Buda, Csepel és Dél-Pest között, továbbá segítheti az itt lévő barnamezős területek revitalizációját is