Trauma a traumatológián: Pécsről segítenek a zalaegerszegi kórháznak

Heteken belül újraindulhat a zalaegerszegi megyei kórházban a traumatológiai ellátás.

Palkovics László a Népszavának elmondta: a pécsi egyetemen megtalálták azt a szakembert, aki vállalja a zalaegerszegi megyei kórház traumatológiájának a vezetését. Az innovációs és technológiai miniszter kiemelte: az új főorvos feladata lesz mielőbb „újraépíteni” az osztályt, amelyhez az egyetem minden tőle telhetőt biztosít.

A tárcavezető – aki a felsőoktatásért így a pécsi egyetemért is felelős miniszterként jár el az ügyben – abban bízik, hogy akár heteken belül munkába állhat az új szakorvosi csapat.

A jövőben a zalaegerszegi megyei kórház kihelyezett tanszékként működik majd, vagyis gyakorló hellyé is válik, orvostanhallgatók is részt vehetnek a munkában, illetve rezidenseket is bevonhatnak.

Palkovics László elismerte, az ellátás biztonsága szempontjából sem túl szerencsés az, ami Zalaegerszegen történik.

Mint ismert, június végén hét traumatológus mondott fel, amivel lényegében megszűnt a baleseti sérültek sürgősségi ellátása a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban. A komolyabb ellátásra, műtétre szorulókat három másik intézménybe, a több mint 50 kilométerre lévő nagykanizsai, szombathelyi és a 130 kilométerre fekvő kaposvári kórházba szállítják. A zalaegerszegi kórház főigazgatója július 8-án jelezte hivatalosan, hogy orvoshiány miatt nem tudja ellátni a súlyos sérülteket az intézmény. Kedden Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere soron kívüli átfogó vizsgálatot rendelt el a Zala megyei traumatológiai ellátás jelenlegi helyzetéről, kitérve az intézményben felmondott hét traumatológus orvos távozásának valamennyi körülményére.

