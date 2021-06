Nehezen kibogozható adok-kapok indult a zalai kórház és a felmondó orvosok között

Mint az Infostart is megírta a minap, felmondott a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház hét traumatológus orvosa, akik a helyzet tisztázása végett közleményt juttattak el a HVG-hez azok után, hogy ügyük nyilvánosságra került a Demokratikus Koalíció helyi erőinek köszönhetően.

A tisztázás azért vált szükségessé, mert miután a DK nyilvánosságot adott az ügynek, a kórház azonnal reagált, bérzsarolásnak titulálva az orvosok lépését, mondván nem is voltak annyira leterheltek, mint más osztályok személyzete, bérük pedig a bruttó 2 millió forintot is meghaladta, az ügyeleti díjakat a minimálisnál nagyobb összegben határozták meg, nem mellékesen pedig a Covid-ellátásban részt vevőknél nem volt többletterhelés, csak más munka, az elhalasztott műtétek helyett pedig oltópontokon szolgáltak – külön pénzért. A kórház még azt is hangsúlyozta, hogy március 1-jével jelentősen nőttek az orvosbérek, a felmondott traumatológusok emellett kapták a traumatológusi emelt fix díjat és az ügyeleti díjat is, így nőtt 2-2,7 millió forintra az érintettek havi bére.

Az orvosok mostani közleménye tehát e fentiekre reagál:

nem ők fordultak a nyilvánossághoz a felmondással kapcsolatban

nem kértek fel senkit ügyük nyilvánosságra hozatalára

a lavinát elindító DK-s Facebook-bejegyzéstől elhatárolódnak

a munkajogi vita szerintük nem tartozik a nyilvánosságra, annak tartalmáról nem is nyilatkozhatnak

a munkáltatói közlésekkel kapcsolatban azonban jogi eljárást kezdeményeznek

továbbra is gyógyítani szeretnének, megfelelő feltételek mellett

A lap információi szerint a zalai kórházban sok az ügyelet, de kevés a pénz és a rugalmasság.

Nyitókép: Getty Images