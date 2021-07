Tao-pénzek, milliárdok a fővárosnak - újabb döntéseket hozott a kormány

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter több új kormánydöntésről is beszámolt a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után, amelynek a témája a sporttal és a közösségekkel kapcsolatos fejlesztések támogatása volt.

Az operatív törzs vezetőjeként a járvánnyal kapcsolatban a miniszter beszámolt arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központtal egyeztetve az egészségügyért felelős miniszter a múlt heti kormányhatározat alapján összeállította az egészségügyi intézményekben kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályozást. Ez ma meg fog jelenni, a lényege pedig az lesz, hogy

főszabály szerint a látogatóknak kell maszkot viselniük,

ott dolgozóknak pedig csak ott, ahol látogatókkal, "külsősökkel" találkozhatnak.

A négy friss vagy közelmúltbeli döntés:

Az operatív törzs ülésére rengeteg sport témájú fejlesztés és program támogatása iránti kérelem érkezett be, ezek közül négy támogatásáról döntöttek, a javaslatot a kormány elé terjesztik. A beruházások Tura, Tarpa, Komló településeit érintik.

Visszaemelik a tao-keretet, a javaslatukat a kormány már elfogadta, ma megjelenik a kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A döntés értelmében 100-ról ismét 125 milliárd forintra emelik a keretet, amelyből sportfejlesztéseket lehet megvalósítani a látványcsapatsportoknál; működésre és folyamatban lévő fejlesztésekre költhető a pénz.

Megjelent már a Közlönyben, hogy az elviteles, házhozszállításos ételek kedvezményes, 5 százalékos kedvezményes áfája még egy hónapig megmarad, július 31-ig él.

A kormány és a fővárosi önkormányzat korábbi megállapodásának értelmében idén ismét 10 milliárd forintos fejlesztési támogatást kap Budapest az egészségügyi alapellátási és járóbeteg szakellátási fejlesztésekre. Ezek listája megjelenik a keddi Magyar Közlönyben, az ígéretek szerint szinte minden budapesti kerületet és a fővárost is érintik. Mind megtervezett, jó előkészítettségi állapotban lévő fejlesztés.

Mint Novák Katalin mondta, sokat kell tenni, hogy a lezárások, a járványidőszak után ismét a sport felé forduljanak az emberek, ezért támogatják a sport különféle formáit.

Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára a sportlétesítmények bezárásával kapcsolatban kijelentette: nemzetközi összehasonlításban "utoljára zártunk, leghamarabb nyitottunk ki" a kormány döntései nyomán. Egyebek mellett az olimpia miatt is fontos volt, hogy az élsport és az utánpótlás-nevelés megkapja a támogatásokat.

Az évek során ezt megelőzően 150 sporteseményt támogattak, ennek kétharmadát tavaly elolták vagy törölték, ami a sportolóknak is komoly érvágás, nem tudtak úgy versenyezni, mint máskor. A nemzetközi sportszervezetek is hálásak Magyarországnak, hogy buborékos rendszerben is megtarthatók voltak nemzetközi sportrendezvények, utána pedig telt házasak lehettek a Puskás Arénában megtartott labdarúgó Eb-meccsek.

Az államtitkár megemlítette, mem álltak le a létesítményfejlesztések a járványban, és hamarosan indul az Úszó Nemzet Program.

A jövőben több mint 200 fejlesztési projektre kerül sor országszerte, a főváros mellett a vidéki sportéletet is tudják támogatni. A Hiszek Benned program segíti a kis- és közepes sportegyesületeket és a szabadidősportot.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán