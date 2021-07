Háromezer új egészségügyi szolgálati jogviszony jött létre három hónap alatt

Június elsején 1016-tal több orvosi szolgálati jogviszony állt fenn az állami egészségügyi intézményeknél, továbbá 1434 ápolói és 640 egyéb egészségügyi jogviszonnyal volt több - mondta a Magyar Hírlapnak Rétvári Bence.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban kijelentette, hogy " nálunk gazdagabb országokban összeomlott a kórházi ellátás, parkolókban meg vonatokon kezeltek betegeket, ehhez képest hazánkban minden betegnek jutott ágy, gyógyszer és személyzet".

Hangoztatta, hogy "oltásokban egyértelműen gyorsabbak voltunk, mint szinte bárki Európában, hamarabb értük el a huszonöt százalékos, ötvenszázalékos beoltottságot, vagyis kevesebb ideig fertőzött a koronavírus, tehát kevesebb ember betegedett meg, és kevesebb hunyt el, mintha európai tempóban haladt volna az oltás menete, és az élet is hamarabb tudott újraindulni".

Emlékeztetett arra is, hogy "január elsejétől harminc százalékkal emelkedik az ápolók bére, és január elsejétől tovább nő az orvosok bére". Nagyon fontos eredménynek mondta, hogy a magyar egészségügyet legjobban torzító tényezőt, a hálapénzt sikerült kiiktatni, miután hetven éve cipelte magával az egészségügy.

Kitért Rétvári Bence az oktatásra is. Mint mondta, sok országban a járvány alatt már az is eredmény volt, ha a béreket nem kellett csökkenteni a közszférában. "Mi viszont nemcsak szinten tudtuk tartani a pedagógusbéreket a válságban, hanem emelni is tudtuk tíz százalékkal, az iskolaigazgatókét pedig harminc-ötven százalékkal" - tette hozzá.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy "rövid távon egyre nagyobb nyomás lesz minden közép-európai országon, mert a gender Európa nyugati felének új államvallásává vált, míg mi a kereszténységet tartjuk az európai államokat összekötő vallási-kulturális alapnak".

A vitatott magyar jogszabályról pedig azt mondta, hogy "a törvény a gyermekek védelméről szól, és biztosítja azt, hogy valóban a szülők dönthessenek, és ne bármilyen külső tényezők, Soros-szervezetek, intézmények neveljék a gyermekeket a szülők helyett, akár a szülők ellen".

"Nem fordulhat elő, hogy a szülő rábízza a gyermeket egy óvodára vagy iskolára, és azt veszi észre, hogy az oda beszivárgó szervezetek az ő világnézetével szemben kezdik el nevelni a saját gyerekét" - szögezte le.

