Kórházszövetség: plusz források és több megbecsülés

A Magyar Kórházszövetség úgy véli, a jelenlegi átlagfinanszírozás helyett újból teljesítmény-finanszírozásra kellene váltani. Ficzere Andrea az InfoRádióban kiemelte: ahhoz, hogy minden beteget maradéktalanul el tudjanak látni, az egészségügyi intézményeknek szükségük lenne azokra a pénzekre, amelyeket korábban is megkaptak a várólista-program keretén belül.

A szervezet elnöke emlékeztetett, jelenleg nemcsak a klasszikus beavatkozásra várók, hanem olyan betegek is türelemre kényszerülnek, akik egyéb – a koronavírus-járvány miatt blokkolódott – kapacitáshiányos várólistákon szerepelnek.

Fontos, hogy kapjunk erre plusz pénzt, mert az átlagfinanszírozásból biztos, hogy nem tudjuk megoldani az ellátást

– hangsúlyozta ismételten.

A kórházszövetség javaslatai között szerepel továbbá az is, erősítette meg Ficzere Andrea, hogy az egynapos ellátások ismét kerüljenek ki a teljesítményvolumen-korlát (tvk) alól. Magyarázata szerint erre már korábban is azért került sor, hogy ösztönözzék ezt a fajta ellátást az ellátórendszerben, hogy a betegek minél kevesebb időt töltsenek a kórházban és minél hatékonyabban tudjanak ellátást igénybe venni. Ellenkező esetben, ha ez a kórházak tvk-ját terheli, kisebb lesz a mozgásterük, hogy az egynapos és a nem egynapos ellátásokat párhuzamosan tudják végezni – tette hozzá. „Tehát fontos lenne erre külön forrást kapni, ugyanúgy, mint korábban, a járvány előtt.”

Ficzere Andrea az ellátórendszer változtató képességét illetően kiemelte: ha valamire megtanított minket az elmúlt másfél év, az az, hogy igen,

felkészült a rendszer arra, hogy gyorsan tudjon zárni és gyorsan tudjon nyitni is.

Szerinte az orvoskollégák alig várják, hogy visszatérjenek a normál kerékvágásba, ahogyan a panaszokkal bíró, tünetes beteg, hogy végre megkapják a szükséges ellátást. Úgyhogy mindkét fél azon dolgozik, hogy minél hamarabb megtörténjenek azok a beavatkozások, amelyekre várakozni kell.

A szakember úgy véli, fontos lenne az egyébként már beindulni látszó szűrővizsgálatok nagyobb ütemű végzése, valamint az alapellátás megerősítésére is, „de ez sem egy új információ”, miután a Magyar Kórházszövetség évek óta dolgozik ennek megvalósításán, amihez nélkülözhetetlen lenne a kórházak tehermentesítése, mégpedig az alábbi két módon:

egyrészt az alapellátás és szakellátás megerősítésével, és különböző telemedicinális megoldások alkalmazásával,

másrészt az utógondozásnak, a krónikus ellátásnak, illetve az ápolási feladatoknak a fokozásával.

Tehát, ha két irányból tudnák az ellátórendszert „levegőhöz juttatni”, akkor kevesebben feküdnének aktív ágyakon, ami sokkal hatékonyabb ellátást tudna biztosítani, következésképp financiálisan is kedvezőbb lenne a helyzet – magyarázta.

Ficzere Andrea szavai szerint

a Magyar Kórházszövetség legfontosabbnak ugyanakkor a munkatársainak a megbecsülését tartja,

megköszönve nekik az elmúlt időszakot, hiszen hatalmas munkát végeztek azért, hogy az ország leküzdje a járványt.

„Odatették magukat, szívvel-lélekkel dolgoztak, viszont elfáradtak.”

Vagyis fontos lenne számukra egyrészt pihenést biztostani, regenerálódást lehetővé tenni, ugyanakkor az anyagi és erkölcsi megbecsülésükről sem szabad megfeledkezni. A szövetség elnöke hozzátette: az orvosi béremelésnek nagyon örülnek, „nagyon jókor jött”, ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a szakdolgozók béremelésére is figyelmet kellene fordítani, illetve a műszaki, gazdasági területen dolgozókat is meg kellene becsülni. Ha az utóbb említett területeken is megtörténne a béremelés, Ficzere Andrea szerint, „olyan kerek, egész lenne az ellátórendszerben dolgozóknak a megbecsülése, ami nagyon biztató jövőt jelentene mindannyiuk számára”.

Nyitókép: Pexels.com