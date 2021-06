Mészáros Lőrinc: ekkora vállalatot csak transzparensen lehet működtetni

Először adott interjút pusztán vállalkozóként Mészáros Lőrinc. Az Indexen olvasható beszélgetésben Magyarország leggazdagabb embere vagyonáról, vállalkozásairól és magánéletéről is beszélt.

Mészáros Lőrinc a valódi értékét a tulajdonában álló cégeknek nem elsősorban pénzben méri, hanem értékteremtő képességben.

"Egy óriási vállalatcsoportot működtetünk, csaknem 30 ezer alkalmazottal a gazdaság szinte minden szegmensében, vagyis a magánszférában mi vagyunk a legnagyobb foglalkoztatók" - mutatott rá.

Szerinte a pozíciója mögött teljesítmény áll, az őt érő támadások mögött viszont politikai megfontolásokat érzékel. A gazdag embereket soroló listáknak viszont nem tulajdonít jelentőséget.

Reagált arra a felvetésre is, hogy "Mészáros mindent visz", "politikai hátszéllel" nyer közbeszerzéseket.

"Ez a vád is az ellenzéki politikusoktól és médiától jön. Az egy

balliberális tévhit, hogy a munkákat odaadják a vállalkozóknak.

A munkáink döntő többségéhez nyílt eljárásokkal jutunk, ahol a legkedvezőbb ajánlat győz. A pályázatok 95 százaléka nyílt és hirdetménnyel induló eljárás, amelyen bárki részt vehet. Én örvendetesnek találom, hogy magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező cég nemzetközi hátterű multikkal tudja felvenni a versenyt."

Leszögezte: a közbeszerzési eljárások kevesebb mint 10 százalékát nyerik el cégei, tehát nem is "visznek mindent", aki ezt mondja, szerinte "nem mond igazat".

Felidézte, hogy már a 2008-as éve is jó volt üzletileg, vagyis nem igaz a politikai hátszél sem.

E mentén megemlítette, az üzleti életben sokkal kevésbé van szerepe a politikai nézetkülönbségeknek, mint a társadalomban.

"A gazdaság legtöbb szereplőjével szívesen leülünk egymással egy közös ebédre, vagy veszünk részt közös vadászaton,

némelyikükkel kifejezetten jó üzleti és személyes kapcsolatot is ápolok. De általánosságban is elmondható, hogy kölcsönösen tiszteljük egymást, politikai szimpátiától függetlenül" - részletezte.

Hogy az emberek fejében ekkora mégis az ellenszenv a Mészáros Csoport vállalati építkezése irányában, annak szerinte politikatörténeti okai vannak, a balliberális kormányok ugyanis a nemzetközi tőkét hozták helyzetbe, az ő érdekeik pedig manapság sérülnek magyar érdek javára.

Elárulta, a Mészáros Csoportnak tavaly 1200 milliárd forintos árbevétele volt, ebből 280 az építőiparból, amelyben a piaci részesedése összesen 7 százalékos.

A válságban:

építőipari vállalatai jól teljesítettek

a vendéglátás és az idegenforgalmiakat "letarolta" a járvány

a bankszektor nehézségekkel küzdött, de helyt állt

az agráriumban megduplázódtak a bevételek

mérföldkő volt a Tigáz megvásárlása, amivel a piac egyik legjelentősebb szereplőjévé lépett elő.

Reagált arra a felvetésre is, hogy biztosan igazságos volt-e, hogy 17 milliárd forintot kapott állami segítségként az érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels, miközben a legkisebb vállalkozások közül sokan tönkrementek.

"A Hunguest Hotels csak a harmadik körös pályázatban tudott részt venni. Az első körben csak a panziókkal, kisebb turisztikai létesítményekkel lehetett pályázni, a másodikban a 100 szoba alatti szállodák pályázhattak, és csak az utolsó, harmadik körben jelentkezhettek a pályázatra a több mint 100 szobával rendelkezők. Tehát a Hunguest a sor végén volt, nagyon helyesen" - fejtette ki.

A csoport egyébként már megvetette turisztikai lábát Ausztriában és Montenegróban is, és

Horvátországban is épül egy 200 szobás szálloda.

Az Opus részvényeit szívesen látná erősebbnek, de részvényesként "hosszú távon elkötelezett" az Opus papírjai iránt".

Hogy mikorra egyesülhet az MKB, a Budapest Bank és a Takarékbank, arról azt mondta, 2023-2024 lehet a folyamat vége, addig a három bank ugyanúgy működik, mint eddig, és

az OTP utáni második legnagyobb bank jön létre,

a névről még nincs döntés, de biztos, hogy "tőzsdei cég lesz".

Szólt az interjúban Mészáros Lőrinc továbbá arról, hogy 7500 tejelő tehene van, hogy 45 ezer hektáron gazdálkodnak vállalatai, és saját sajtgyár is megkezdheti működését hamarosan.

Majd reagált a Momentum által "beharangozott" úgynevezett "felcsúti per" ügyére, amely egy esetleges kormányváltás után következhet.

"Az ilyen típusú fenyegetésekkel azt a közösséget is támadják, amelyet mi úgy hívunk, Mészáros Csoport. Mint említettem, csaknem 30 ezer dolgozó tagja ennek a közösségnek, ennyi családnak nyújtunk tisztes megélhetést, munkán alapuló biztonságot. A cégcsoporthoz tartozó vállalatok éves szinten több mint 100 milliárd forint adót fizetnek be az államkasszába. Nem értem, hogy lehet, hogy ez egyes politikai szereplőket zavar, ahelyett, hogy örülnének neki."

Egyébként arra számít, a jobboldal győz 2022-ben, a vereségtől nem fél, "ekkora vállalatot csak transzparensen lehet működtetni".

Elárulta, a közelmúltban

többször tárgyalt a Munkácsy-képek megvásárlásáról,

de Pákh Imrével egyelőre még nem tudtak megállapodni.

Hogy miért változtak a célok a Puskás Akadémia labdarúgóklubnál (2007-ben még úgy volt, hogy NB II-s utánpótlásbázis lesz), arról azt mondta, nem számítottak rá, hogy ilyen sikeres lesz a munkájuk, most is 5-6 saját nevelésű kezdőjátékosuk van, többen közülük a válogatott ajtaján is kopogtatnak.

Cégcsoportjában három gyermeke is dolgozik, legidősebb lánya a csoport első számú vezetője.

"Büszkén vallom, hogy az övék a jövő itt nálunk is. Bármi történne, akkor is nyugodt lehetnék, mert a gyermekeim a nagylányom vezetésével hatékonyan elirányítják ezt a vállalatcsoportot."

S hogy miként érinti

válása

az osztozkodást?

"A vagyonmegosztás már szeptemberben lezárult, nincsenek vitás kérdések köztünk. Ha erről mostanában megjelenik valami, az csak annak tudható be, hogy a bevallásokat a tulajdonosi változásokról most kellett közzétenni. A volt feleségemmel nagyon korrektül megoldottuk ezt a kérdést. 36 év után váltak el útjaink, mindig hálás leszek ezért a három és fél évtizedért" - mondta.

Új választottjával, Várkonyi Andreával "nagyon boldogok", de a részleteket nem osztotta meg a beszélgetésben.

Nyitókép: Index