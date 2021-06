Szlávik János: olyan, mint a harmadik hullám, már nem lesz

Szlávik Jánost az ATV reggeli műsorában elsőként a gyerekek oltásával kapcsolatban kérdezték. A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa megismételte: a gyerekek is megfertőződhetnek, és ritkán, de náluk is kialakulhat súlyos megbetegedés, így őket is érdemes oltani. „Sőt, náluk a védőoltások is hatásosabbak, de ez nem ilyen egyszerű, ebbe ugyanis a gyereknek és a szülőnek is bele kell egyezni” – tette hozzá.

A szakember úgy fogalmazott, nem ellenjavallt, hogy beoltsák a 16 évnél fiatalabb gyerekeket, de a járvány megfékezése szempontjából a felnőttek az elsődlegesek – „ha Magyarországon a felnőtt lakosság nagyon nagy része be lenne oltva, nem lenne szükség a gyerekek oltására”.

Negyedik hullám

Arra a kérdésre, hogy valóban lesz-e Magyarországon negyedik hulláma a járványnak, Szlávik János azt mondta, ő ezzel kapcsolatban óvatos. Rámutatott, hogy Angliában például nagyon magas az átoltottság, mégis emelkedik az esetszám, a mutánsok pedig nagy veszélyt jelentenek az oltatlanokra. „Nem lehet kijelenteni, hogy nem lesz negyedik hullám, a hullám ugyanis azt jelenti, hogy elkezd nőni az esetszám.” Abban viszont az infektológus biztos, hogy olyan, mint a harmadik hullám, már nem következik be.

Beszélt arról is, hogy egyelőre úgy tűnik,

az indiai mutáns nem okoz sokkal súlyosabb megbetegedést, mint a vírus korábbi változatai, de előfordulhat, hogy a fiatalokra, gyerekekre veszélyes,

ezért harcolni kell azért, hogy ne legyen újabb hullám.

Az oltás utáni antitest-vizsgálatokkal kapcsolatban megjegyezte: „higgyük el, hogy védettséget ad a vakcina”, több betegség ellen is van védőoltás, mégsem emlékszik, hogy „bármelyiknél szaladtunk volna antitestet méretni”.

Szerinte sok olyan oltás van, ahol bizonyos idő után nem találnak antitestet, és mégis védett az illető, ez jellemző például a B típusú májgyulladás esetében.

Harmadik oltás

Szlávik János a műsorban elmondta, hogy ő harmadikoltás-párti, mert sok betegségnél van szükség ismétlésre, és a mutánsok miatt érdemes lesz majd újgenerációs oltást is felvenni. A vakcinák keverése szerinte szakmailag indokolt lehet.

„Ha bebizonyítják, hogy az oltások keverése jótékony, el fogják fogadni, de jelenleg ezek a vizsgálatok folyamatban vannak” – hangsúlyozta. Kérdésre válaszolva elmondta,

legalább 6 hónapnak el kell telnie az első oltástól a harmadik oltásig.

Ősszel nagy valószínűséggel szükség lenne harmadik oltásra – tette hozzá.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt