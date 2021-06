Kocsis Máté: a pedofil bűnelkövetők súlyosabb és letöltendő büntetést fognak kapni

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról tárgyalt az Országgyűlés, az előterjesztő, Kocsis Máté elmondta, bár az új büntető törvénykönyvnek köszönhetően folyamatosan csökken a szexuális bűncselekmények száma, a gyermekek sérelmére elkövetett pedofil bűncselekmények kis mértékben nőttek.

Tavaly nyáron nagy port kavart a Kaleta-ügy, akkor sokan követeltek szigorítást, de a Fidesz frakcióvezetője az InfoRádióban azzal érvelt, hogy a jogszabály előkészítése szerteágazó munka volt, ez időt igényelt, ráadásul közbeszólt a koronavírus-járvány is. Sok egyeztető partnert vontak be, átfogó jogi munka készült, így most a magyar büntetőjog koherens rendszerében egy átgondolt módosításról dönthetnek.

"Bármikor nyújtottuk volna be ezt a javaslatot, felvethető lett volna a kérdés, hogy miért éppen akkor, és nem korábban. Az, hogy olykor felmerülnek közérdeklődésre számot tartó ügyek, mindig előhozza ezt a kérdést, de én önmagában azt tartom fontosnak, hogy végre a parlament elé került ez a javaslat, és

meghozhatjuk szigorító döntéseket a pedofil bűnelkövetőkkel szemben"

– mondta a kormánypárti képviselőcsoport vezetője.

A parlament előtt lévő szigorításnak négy főbb eleme van, ebből az egyik, hogy nyilvántartást hoznak létre, amelyben név szerint kereshető lesz, hogy valaki elkövetett-e pedofil bűncselekményt. Az adatvédelmi hatóság kifogásolta, hogy bárki böngészhet majd ebben a nyilvántartásban, de Kocsis Máté közölte: nem hátrálnak meg. Mint elmondta, a bűnügyi nyilvántartást a hatóságok használják jelenleg is Magyarországon, ezek a nyilvánosság számára nem hozzáférhető nyilvántartások, és ennek egy része nyílik meg azok előtt, akik egy konkrét névre keresnek.

"Ha egy szülőben aggály merül fel, vagy olyan információt kap, miszerint a gyermeke közelében tartózkodó bármilyen felnőtt korábban pedofil bűnelkövető lehetett, akkor azt le tudja ellenőrizni. Ez nem azt jelenti, hogy a teljes nyilvántartásban lehet böngészni. Az adatvédelmi hatóság álláspontját megismertük, jelenleg is tartanak az egyeztetések. A jogalkotói szándék szerint nem szeretnénk a hozzáférést korlátozó szabályozást bevezetni, mert szeretnénk, ha minél szélesebb kör ezt igénybe vehetné, hiszen ez a célja a szabályozásnak.

Egyelőre nem értünk egyet, mi azt szeretnénk, ha széles körben használható lenne"

– jelentette ki Kocsis Máté, de hozzátette, a gyakorlatban a betekintés joga azt jelentené, hogy amikor az ember a saját ügyfélkapuján keresztül betekintést kér a bűnügyi nyilvántartás pedofilokkal vonatkozó részébe, akkor a keresés jogalapját meg kell jelölnie, tehát egy adott gyermek nevelését, gondozását, felügyeletét ellátó hozzátartozó kereshet, és azt egy adatvédelmi nyilatkozatban közölnie is kell.

Szigorodnak a büntetési tételek, és változnak az elévülési szabályok is a pedofil bűncselekményeknél. A felvetésre, hogy mire számíthat majd egy pedofil bűnelkövető, a frakcióvezető így válaszolt:

"Semmi jóra."

Kocsis Máté szerint a legfontosabb változás az új minősített esetek bevezetése, mert eddig a pedofil bűnelkövetőkre vonatkozó szabályoknál egyetlen minősített eset volt, ha valaki hatalmi viszonyban vagy hatalmi befolyásból követte el. E mellé javasoltak most még négy minősített esetet. Az egyik az, ha 12. életévét be nem töltött gyermek sérelmére követik el a pedofil bűncselekményt, a második, ha hivatalos személyként követik el ("Lex Kaleta, csak hogy aktualizáljuk az ügyet" – jegyezte meg a frakcióvezető), a harmadik, ha sanyargatást vagy erőszakot alkalmazva követik el a pedofil bűncselekményt, és a negyedik, ha különös visszaesőként követik el.

Ami még változás, hogy az elévülési idő nem a sértett 18, hanem 21 éves korában kezdődik, ez azt jelenti, hogy három évvel több ideje lesz a sértetteknek arra, hogy jogi elégtételt vegyen – tette hozzá az előterjesztő.

A büntetési tételek is jelentősen emelkednek, így ha több minősített eset valósul meg, akkor az emberöléssel esik majd egy kategória alá, ez azt jelenti, hogy egy pedofil bűnelkövető akár húsz év börtönt is kaphat. Ráadásul ezekben az esetekben nem lehet feltételes szabadságra bocsátani az elkövetőt, le kell töltenie a börtönbüntetését.

"Nem lehet megúszni, elkerülni, nincs jó magaviselet meg bármilyen enyhítő szempont, a pedofil bűnelkövetők súlyosabb és letöltendő büntetéseket fognak ezentúl kapni" – mondta Kocsis Máté.

Az áldozatsegítés fontosságát is hangsúlyozták a jogszabály kapcsán, ezen is dolgoznak már, noha áldozatsegítő rendszer jelenleg is működik az országban.

"A mostani törvényjavaslat alapvetően büntetőjogi szempontú szigorítás, de ez nem zárja ki a további, áldozatsegítésre és egyéb területekre vonatkozó módosításokat, amelyek egyébként jelentős részben már inkább kormányintézkedéseket, -rendeleteket érintenek. A szükséges törvények kidolgozása folyamatban van, és ha a szakemberek között a konszenzusos javaslat elkészül, akkor az őszi ülésszakban ezt meg is tudja tárgyalni az Országgyűlés" – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi