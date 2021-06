Kiposztolta egyik születésnapi ajándékát Orbán Viktor - videó

"Thank you for the music!" - posztolta ki Facebook-oldalára kedd kora este Orbán Viktor miniszterelnök, ám az ABBA együttes egyik világhírű dalának is címet adó mondatnak ezúttal semmi köze a svéd rockegyütteshez, annál inkább a kormányfő hétfői születésnapjához, amely alkalomra Al Di Meola világhírű gitárművész The Beatles előtt tisztelgő 2020-as - dedikált - albumát kapta ajándékul.

A poszt után hallgasson bele az albumba is!

Nyitókép: Facebook