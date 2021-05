A rezidens képzési díj a korábban rezidensi pótléknak nevezett bérelemet váltotta fel január 1-től az ismert egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével összefüggésben, amikor is megvalósult a nagy orvosi alapbéremelés, viszont számos korlátozás is bevezetésre kerül – emlékeztetett az InfoRádióban Vámosi Péter. Mint mondta, ekkor a legtöbb orvosi bérpótlék megszűnt, pontosabban beépítésre kerültek az alapbérekbe. Az említett havi 24 ezer forintos összeg ekkor még nem került teljes megszüntetésre, mert új címen a kórházak tovább tudják folyósítani, miután az állam az ehhez szükséges fedezetet továbbra is kifizette. Egy május 20-án megjelent kormányrendelet azonban –

„meglepő mód” márciusra visszamenően is – törölte az erre dedikált állami forrásokat.

A szövetség vezetőségi tagja kifejtette: a rezidens képzési díj volt az, ami megkülönböztette egy egyszerű osztályos munkát végző általános orvos bérét azokétól, akik ezeken túl a szakorvosi képzés keretében elsajátították a szükséges tudást és kompetenciát, ami többletbefektetést igényelt tőlük.

„Eddig sem volt túl nagy összeg, ugyanakkor a megszüntetése nagyon negatív üzenetet hordoz magában, még akkor is, ha júniustól többet fog keresni orvosként az alapbért tekintve, mint mondjuk tavaly ilyenkor.

De akiknek most csökkenni fog a bérük, azokat rosszul fogja érinteni.”

Vámosi Péter elmondása szerint a Magyar Rezidens Szövetség megkeresésére mind az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mind az Országos Kórházi Főigazgatóság azt közölte, ők is a forrás további biztosítását tartanák a legjobbnak, amennyiben erre lenne forrás. Az eltörlés valódi hátterére azonban nem érkezett konkrét válasz. Éppen ezért most abban bíznak, hogy legalább azt kompenzálják, hogy legalább visszafizetnie ne kelljen senkinek semmilyen már megkapott bért. Valamint továbbra is indokoltnak tartanák, hogy valamilyen megkülönböztetés, többletelismerés kapcsolódna ahhoz, hogy valaki nemcsak a napi orvosi munkát végzi, hanem többletfeladatokat kell, hogy teljesítsen annak érdekében, hogy a szakorvosi képzésével a munkában egyidejűleg haladni tudjon.

A szövetség vezetőségi tagja végezetül hozzátette, miután a 24 ezer forint „nem egy óriási összeg”, bizakodóak tudnak lenni – látva, hogy nagyon sok egészségügyi dolgozó milyen komolyan kivette a részét a járvánnyal kapcsolatos feladatokból, a járványügyi betegellátásból –, hogy a kormány ezt észlelve előteremti majd ennek a bérelemnek a megőrzéséhez szükséges forrást.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán