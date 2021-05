Operatív törzs: félmillió regisztrált még nem kérte az oltását

Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt – mondta Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese, és kiemelte, hogy ez mindenkinek a közös sikere. Megszűnt a kijárási tilalom is, összesen majdnem 70 ezer emberrel szemben intézkedtek eddig. Megszűnt a közterületi maszkviselési kötelezettség is, eddig 73 132 emberrel szemben kellett intézkedni. Az alezredes jelezte, hogy a tömegközlekedési eszközökön és kereskedelmi szolgáltatóhelyeken továbbra is maszkot kell hordani. A vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartása is megszűnt.

Emellett ismertette a május 23-tól érvényes további szabályokat a sportolásra, a családi, szabadtéri és zenés-táncos rendezvényekre. A határon fenntartják az ellenőrzést június 23-ig, de változtak a beutazási szabályok.

164 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 510 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 581 főre emelkedett. 1417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 159-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette az elmúlt 24 óra adatait Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője.

Zajlik az oltási program, a beoltottak száma 5 026 529 fő, közülük 3 072 940 fő már a második oltását is megkapta. Az átoltottság már 51 százalék. Félmillióan vannak, akik regisztráltak, de nem éltek az oltás lehetőségével.

A külhoni magyarok is regisztrálhatnak már a védőoltásra, és közvetlenül foglalhatnak időpontot az interneten.

Kedden 334 620 Pfizer-vakcina érkezett, ebből 166 ezer felhasználható első oltásra. Jelenleg Pfizer-, Sinopharm- és nagyon korlátozott mennyiségben még Szputnyik- és AstraZeneca-oltás foglalható.

Az ötmilliós boltotti számmal és az újabb enyhítésekkel az operatív törzs is készenlétbe kerül, így nem tart mostantól napi tájékoztatót, legközelebb pénteken szolgál információkkal – közölte Kiss Róbert.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba