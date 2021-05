Hétköznapok a covid-osztályon - drámai negyed órás videó Orosházáról

A filmben egy 12 órás műszakot követhető végig még április 23-áról egy diplomás ápoló és az intenzív osztály főorvosának segítségével. A videóban több szakdolgozó, orvos illetve beteg is megszólal - szúrta ki a hvg.hu. A kisfilm egyik főszereplője azt is elmondja, hogyan jutott el az oltás elutasításától addig, hogy az egész családját meggyőzze a vakcinák hasznáról.

A videó kísérőszövege szerint a filmmel azt kívánják bemutatni, hogy egy kisvárosi kórház kollektívája hogyan bírkózik meg a járvánnyal, miként veszi fel a harcot egy korábban nem látott, alattomos betegséggel, és mik azok a motivációk, amik a rengeteg nehézség ellenére előre viszik őket.

"Ősz óta másabb volt lelkileg, hogy több fiatalt láttunk betegen, rosszabb állapotban. Ez először lefelé húzott bennünket, és pont ehhez képest, hogy ők viszont gyógyulnak és kerülnek ki innen az intenzív osztályról ez viszont hihetetlenül jó érzés" - mondta a videóban Patakiné Márkus Ágnes, főnővér-helyettes, aneszteziológiai szakasszisztens. A kollégák beszámoltak arról is, milyen nagyfokú fáradtságot és terhelést tapasztaltak, és egy ápoló elmonda, lelkile milyen megterhelő volt, amikor fiatalokat, a saját korosztályukat látott fuldokolni.

Később az egyik betegszobában részletesen felvették az orvos és a lélegeztető gépre kötött páciens beszélgetését. A beteg később meg is szólal a videóban: Bozsár Lajos elmondta, nagyon-nagyon gyenge volt a betegsége idején, és a tüdejét műteni is kellett. Most már jobban van, gyógytornász is fejleszti. Nagy elismeréssel szólt az orvosokról és az ápolókról, majd elmondta: leginkább a családjára vágyik.

Ezután bemutatják, milyen az, amikor egy új, kiterjedt tüdőgyulladásos beteg érkezik az osztályra, először tartanak konzíliumot az orvosok, majd kezelni kezdik az oxigénhiánnyal küzdő beteget.

A filmben Juhász György orvos emlékeztet: a hetvenes évek polio-járványát (járványos gyermekbénulás) is az oltásokkal lehetett felszámolni, most is a vakcina biztosítása és felvétele vezeti ki a világot a pandémiából.

Végül Zsigáné Kele Csilla ápoló tolmácsolásában egy, a kórház dolgozóihoz szóló korábbi beteg levelét is felolvasták - mint mondták, az ilyen üzenetek adnak nekik erőt.

