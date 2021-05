Így fog kiderülni, hogy csal-e bárki a védettségi igazolvánnyal

A sajtóban rendre napvilágot látnak aggodalmak arról, hogy visszaélések övezhetik a védettségi igazolvány még csak most formálódó világát, az Euronews nyomán az Infostart is írt arról, hogy a feketepiacon 100-200 ezer forintért "keletkezhetnek" álvédett személyek, olyanok, akik csak papíron kaptak védőoltást.

Az ő kiszűrésük nem lesz egyszerű, de akár azoké sem biztos, hogy könnyű lesz, akik hamis védettségi kártyával próbálnak olyan szolgáltatásokat igénybe venni, amelyek a törvény szerint nem járnának nekik. Az Infostart ezért a Kormányinfón az alábbiakat tudakolta:

Hogyan tudja ellenőrizni egy vakcinaigazolvány vizsgálatára jogosult szolgáltató, hogy igazi vagy hamisított védettségi igazolvánnyal áll-e szemben? Leolvashatja-e a QR-kódot, aki elkérheti a kártyát?

Gulyás Gergely válasza szerint "természetesen":

"Az igazolvány vizsgálatára van lehetőség, erre akár egy étteremnek is van joga, nem is mi találtuk ki, hiszen a 18 év felettiek alkoholfogyasztásának ellenőrzéséhez is szükség van arra, hogy a személyi igazolványt elkérhesse például egy étterem" - fogalmazott.

Ha pedig a szemrevételezés nem elég?

"El lehet kérni az igazolványt,

a QR-kód pedig egyértelműen igazolja, hogy ez egy érvényes igazolvány-e vagy sem."

Az Infostart további kérdésére, mely szerint milyen technikai megoldással próbálja a kormány kiszűrni a második oltás elkerülése miatt érvénytelenné váló igazolványok használatát, a kancelláriaminiszter azt mondta: miután

a QR-kód alapján látszik, hogy valaki megkapta-e a második oltását is,

egyből kiderül egy kódolvasásból, hogy a kártya érvényes-e.

Csalni pedig nem javasolt, egyebek mellett például azért, mert vasárnap óta ez bűncselekmény, öt év börtön is várhat arra, aki részt vesz ilyen csalásban írta korábban az Infostart.

Akinek két igazolványa van - az átesettség és az oltás okán is kapott -, azoknak, mint a Kormányinfón megerősítették, a későbbi lejáratú igazolványt kell használniuk.

