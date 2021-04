A következő 6 hétben megduplázódhat a beoltottak száma Orbán Viktor szerint - a nap hírei

Magyarország közel van ahhoz, hogy elérje az 50 százalékos átoltottságot a 18 év feletti korosztályban. A miniszterelnök a Kossuth rádióban elmondta: több mint 3 millió 145 ezer felnőttkorú már legalább az első oltását megkapta, csaknem 750 ezren túl vannak a betegségen. Orbán Viktor hozzátette: a következő 6 hétben Magyarország megduplázza a koronavírus ellen beoltottak számát. Megismételte: oltás nélkül nem kerülhető el a megbetegedés. Hangsúlyozta: óvatosságból változtattak az iskolanyitás menetrendjén.

Még tart a koronavírus-járvány harmadik hullámának tetőzése – mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte: a járványügyi adatok a magas számok mellett egy hete stagnálnak, kicsit még csökkennek is. A szennyvízadatokból azonban ez a csökkenés még nem látható. A járványügyi szabályok betartásával az országos tisztifőorvos biztonságosnak tartja a hétfői óvodai és általános iskolai nyitást.

A hétfői iskolanyitásról szóló döntés visszavonását követeli a kormánytól hat ellenzéki párt. A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös közleményben azt írja, hogy a kabinet a jövő hétfőtől több százezer óvodást, alsó tagozatos diákot, szülőt és tanítót tesz ki a koronavírus harmadik, és eddig legveszélyesebb hullámának. Szerintük ha úgy nyitnak ki az óvodák és iskolák, hogy a pedagógusoknak még nem megfelelő a védettségi szintjük, akkor sokkal nagyobb az esélye a vírus terjedésének.

Több mint 4,5 millió adag koronavírus elleni vakcina érkezik a következő hetekben Kínából és Oroszországból - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videóban elmondta: a legtöbb, 3,9 millió adag oltóanyag Kínából jön, 780 ezer pedig Oroszországból. Az államtitkár mindenkitől azt kérte, hogy ne higgyen az oltásellenes hangoknak.

Eddig az oltásra regisztráltak kétharmada, a lakosság 32 százaléka már megkapta a koronavírus elleni vakcinát - összesítette a legutóbbi adatokat a kormányzati portál. Túl van az oltáson a vakcinára jelentkezett több mint másfél millió 65 év feletti 90 százaléka, már 60 év alattiak vakcinázása zajlik. A 18-59 év közötti korosztályból 2 millió 270 ezren regisztráltak, és már csaknem a felük meg is kapta az oltást.

A történelmi keresztény egyházak kérésének megfelelően a papok, lelkészek is megkapják a koronavírus elleni oltást - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely Zánkán elmondta, a katolikus, református és az evangélikus egyház vezetői azt kérték, hogy mivel a lelkipásztorok fontos tevékenységet végeznek, kórházakban is látnak el feladatokat, iskolákban oktatnak és temetési szertartásokat végeznek a járvány idején is, ezért részesüljenek ők is oltásban.

Összefogást ajánlott a többi vakcina gyárnak a vérrögképződéses esetek kivizsgálására a Johnson & Johnson. Az AstraZeneca hajlandó lenne erre, de a Pfizer és a Moderna elutasította ezt - írja a Wall Street Journalre hivatkozva a Portfolio. Az amerikai egészségügyi hatóság adatai szerint a beadott 7 millió Janssen vakcina után 6 nőnél jelentkeztek vérrögképződési problémák, közülük egy életét vesztette. Akkor a hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy hasonló negatív mellékhatásokról a Pfizer és a Moderna vakcinája esetében nincs tudomásuk.

Ausztria májusra tervezi a teljes nyitást, egy időben nyitnak majd meg az éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is - jelentette be a kancellár. Sebastian Kurz pontos dátumot ugyanakkor nem mondott. Az enyhítést az teszi lehetővé, hogy a járványügyi mutatók stabilizálódtak, a Biontech/Pfizer gyógyszergyártó második negyedévre előrehozott uniós szállítmányából pedig Ausztria plusz egymillió adag vakcinához jut.

Olaszországban a tervezettnél korábban oldják fel a koronavírus miatti korlátozásokat. Április 26-tól megnyitnak az oktatási intézmények, kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, a szabadtéri mozik és színházak. A régiók színek szerinti veszélyességi besorolását nem törlik el. Május 17-től részlegesen feloldják a tartományok közötti közlekedési korlátozásokat is.

Az eddigi legmagasabb csúcs felé közelít a koronavírus-világjárvány a fertőzöttek száma alapján - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz arról beszélt: a heti esetszám csaknem kétszeresére nőtt az elmúlt két hónapban. Úgy vélte: ennek oka elsősorban a koronavírus fertőzőbb variánsainak gyors terjedése, továbbá, hogy túl korán oldottak fel korlátozásokat.

Meghalt Törőcsik Mari. A nemzet színészét, és a nemzet művészét, a háromszoros Kossuth-díjas színésznőt hosszas betegség után 85 éves korában érte a halál. Több mint hatvan évig tartó pályafutása az 1956-os Körhinta című, Fábri Zoltán filmmel kezdődött, a Déryné, hol van? Című filmjéért elnyerte a legjobb női alakítás díját a Cannes-i filmfesztiválon. Pályafutása alatt számtalan emlékezetes filmes és színházi szerepet játszott. Törőcsik Marit a Nemzeti Színház saját halottjának tekinti, kérésére a temetést szűk családi körben tartják majd.