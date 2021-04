Újra lehet majd fürödni a Dunában a Rómain

Elkészült a Római-part jövőképe a helyiek és a Római-partot látogató budapestiek javaslatai alapján. A Fővárosi Önkormányzat, együttműködve Óbuda-Békásmegyer önkormányzatával, kérdőívvel, közösségi tervezési eseményekkel segítette a közös vízió kialakítását – mondta az InfoRádióban Kiss László polgármester.

"Korábban egy nem mindenre kiterjedő vizsgálat folyt, amelyet a Főkert végzett 2019-et megelőzően, most azonban a főváros a kerülettel együtt próbálta a helyi jövőképet felfesteni.

Másfél hónap alatt körülbelül 4500-an töltötték ki a kérdőívet, ezt követően a változtatási tilalom fenntartása mellett a területre vonatkozó szabályok megalkotása fog megtörténni"

– vázolta Kiss László.

A civilekkel való kapcsolattartás célja – mint a polgármester rámutatott –, hogy kiderüljön, ugyanazt gondolja-e a kerület vezetése, mint az emberek. Most úgy látja, nagy vonalakban igen, példákat is mondott:

"Felmerült a területen való fürdőzés kérdése, ezt valamilyen módon igyekszünk megoldani, ezzel kapcsolatban már javaslattal is éltünk a főváros felé, szeretnénk, ha meg tudna valósulni ez. De hasonlóan érdekes kérdés a területen lévő vécék sorsa is; mi kezdeményeztük a fővárosnál, hogy legyenek közterületi vécék a területen, a kerület segítségével működő civil egyesület pont a napokban ki is helyezett toi-toi vécéket. A kerületi önkormányzat a Pénzügyőr SE-vel együttműködve közvetlenül a parton is bérel egy sporttelepet, amely idén fog megnyílni, és itt is lesz kulturált tisztálkodási lehetőség a kint tartózkodók számára."

