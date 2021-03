Kiderült, érdemes-e követni a vidéken portyázó oltóbuszokat "leeső" vakcináért

Ismert, az elmúlt napokban öt honvédségi busz indult az ország több településére, hogy a legkisebb falvakban élő idősek, krónikus betegek és más regisztráltak könnyebben juthassanak koronavírus elleni védőoltáshoz.

Az már korábban kiderült, hogy mely településeken kezdik meg működésüket ezek a katonai járművek, először a nagyheti útvonalat közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos:

Nőtincs, Szendehely, Romhány, Buják, Bercel - az elsőként érintett települések

Szendehely, Romhány, Magyarnándor, Buják - a keddi falvak

Annavölgy, Tokod, Sárisáp, Nyergesújfalu, Tát - szerdán tehát már Komárom-Esztergom megyében folytatódott az oltás a mobil oltópontok segítségével.

Az Infostart azt szerette volna megtudni az operatív törzstől, hogy az említett településeken kiket oltanak elsősorban azok közül, akik korábban regisztráltak oltásra, hisz az eddigi közlésekből nem derült ki, hogy csak helyi lakosok lehetnek-e érintettek, vagy az oltóbuszok lehetőséget jelentenek-e az úgynevezett

vakcinaturizmusra.

De szerdán erre is fény derült:

"Aki értesítést kap a polgármestertől vagy a helyi önkormányzati dolgozóktól" a busz jelenlétéről és az oltakozás időpontjáról, az érintettje ennek az oltási lehetőségnek. "Nem sorakozhat fel ide sem bárki. Pontosan járványügyi érdekből nagyon is kívánatos az, hogy ne következzék be torlódás, időpontra kell érkezni. Arról a településről érkeznek oltakozók, ahol a busz tartózkodik", ez alól csak az kivétel, ha a helyben adott háziorvosi praxis több kistelepülésre is kiterjed.

"Ne álljanak sorba, akik nem regisztráltak, illetve nincsenek tervezve!"

- kérte.

Az Infostart kérdésére nyomatékosította, "rendet, fegyelmet kell tartanunk az oltópontokon", ez a kórházi, háziorvosi oltópontokra, a szakrendelőkre és az oltóbuszokra is érvényes.

"A regisztráció alapján hívják időpontra az oltandó személyt, önmagától előzetes jelentkezés nélkül nem indulhat el senki az oltóbuszokra sem" - húzta alá.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila