Büntetőfékezés: a szakértő szerint megbocsáthatatlan

A büntetőfékezés, vagyis a másik jármű előtt történő hirtelen fékezés, ami az adott forgalmi szituációban ténylegesen indokolatlan, kifejezetten a másik sofőr megzavarására, megleckéztetésére szolgál, határozta meg a közlekedési szakértő.

„Minden ilyen cselekedet óriási veszélyforrás, mert a közlekedés nem játék” – jelentette ki Koncz István közlekedési szakértő a Sonline-nak nyilatkozva. „Bármilyen ok is vezette a sofőrt, ez megbocsáthatatlan, különösen ha bosszúvágy vagy bármilyen más rossz szándék irányítja.”

A rendőrség sok évre visszanyúlóan vezet nyilvántartást a közúti közlekedési balesetekről, melyek elsődleges célja a balesetek kiváltó okainak, és a bekövetkezésükben szerepet játszó tényezők feltérképezése, tudta meg a hírportál a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

A megyei sajtóreferens magyarázata szerint a büntetőfékezés nem kategorizált balesetkiváltó ok, azonban az azt végrehajtó járművezető szabálysértő magatartása sok esetben már önmagában, baleset bekövetkezése nélkül is alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztesse, ezáltal pedig a közúti veszélyeztetés bűntettét is megvalósítsa.

Tavaly óta a mai napig közel két tucat büntetőfeljelentés indult közúti veszélyeztetés bűntette miatt a megyében, amelyek csaknem fele büntetőfékezéshez köthető.