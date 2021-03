MOSZ-alelnök: így hamis biztonságérzet alakulhat ki

Tóth Judit az ATV műsorában kijelentette, hogy egyre fiatalabbak, egyre súlyosabb állapotban érkeznek a kórházba. A brit variáns körükben terjed, hiszen sokkal aktívabbak, és nem csökkent le még mindig kellő mértékben a találkozások száma, tette hozzá a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke.

Mint fogalmazott, egy sokkal fertőzőbb vírusvariánsról van szó, így a 60–65 százalékos átoltottság helyett 75–80 százalékos kellene. Szerinte még szigorítani kellene, sőt, a meglévő szabályokat szigorúbban betartani. Jelezte továbbá, hogy

az orvosok nem értik, miért kommunikálják a nyitást.

Tóth Judit emlékeztetett, a járványt nem a kórházban lehet megállítani, hanem járványügyi intézkedésekkel. Bár szerinte valamennyire lehet az osztályok terhelését enyhíteni azzal, hogy bevonják a szakrendelőket, megérzése szerint az onnan érkezők nem tudják helyettesíteni az intenzíves szakorvosokat, ápolókat.

Az ATV műsorában arról is szó esett, hogy a MOSZ állandó jelleggel kap jelzéseket, hogy a korábban 8 ágyas intenzív osztályok most 40 ággyal működnek, vagy két–háromszoros a betegek áramlása a sürgősségi osztályokon, ami elképesztő terhelést jelent. Tóth Judit hozzátette: nem kell pánikot kelteni, viszont a valóságot be kellene mutatni, nem hamis biztonságérzetet kelteni az emberekben.

„Nagyon súlyos a helyzet, a katasztrófa medicina szabályai szerint választani kell, hogy kinek adják az adott sürgősségi ellátást, ha egyszerre bejön 8-10 súlyos állapotú beteg” – fogalmazott. A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke hallott olyat, hogy egyes kórházakban a 65-70 év felettieket nem tudják lélegeztetőgépre tenni, mert fiatalokkal van tele az intenzív osztály.

