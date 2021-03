Operatív törzs: hétfőn kezdődik a pedagógusok oltása

Pénteken is 5 számjegyű volt az új fertőzöttek száma, nem látszik lassítani tehát a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a regisztrált aktív fertőzöttek száma is növekszik még. Napi járványadatok itt.

Hajnalban Orbán Viktor miniszterelnök részt vett az operatív törzs - nyitást is előkészítő - ülésén, és "részsikerekről" számolt be ezt követően a Kossuth rádiónak adott interjújában, lett iskolanyitási dátum (április 19.) és átalakul a boltzár, területi korlátozássá változik a kategória szerinti, 10 négyzetméterenként lehet bent egy ember, emiatt kitolódik a nyitva tartás esténként, és a kijárási tilalom is később kezdődik este.

A részletekről az operatív törzsnek kellett beszámolnia.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese mindenekelőtt bejelentette, terheléses kibertámadás érte a regisztrációellenőrző honlapot. Feljelentést tettek.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az iskolák újranyitásának részleteiről beszélt, majd a digitális oktatás számait sorolta fel, valamint az iskolai felügyelettel kapcsolatos adatokkal.

Azt közölte,

"pontos újranyitási dátumunk nincs",

de

elindítják a regisztrált óvodai, iskolai, bölcsődei dolgozók oltását, elsőként azokét, akik március 24-ig regisztráltak. A kör jövő hétfőn kezdődik,

aki még nem regisztrált, annak hétfő éjfélig kellene megtenni.

"Aki egy hónap múlva gondolja meg magát, azt nem fogjuk tudni soron kívüli oltásban részesíteni" - figyelmeztetett. Ennek "adatbázis-frissítési" okai vannak.

A március 24-ig regisztrált dolgozókat húsvét előtt, a hétfőig regisztrálók a húsvét utáni napokban kapnak oltást. Lakcímként mindenkinek azt a címet kell beírnia, amelyhez az oltás cselekményét igazíthatják.

Kiss Róbert a szót visszavéve elmondta, újra 600 körüli volt a maszktalanok száma csütörtökön.

Elmondta még, egy kecskeméti sörözőben a dolgozókon kívül volt még egy személy, a sörözőt fél évre bezárták, a vendéget pénzbírsággal sújtották.

321 ember fittyet hányt a csoportosulási és kijárási szabályokra.

8288 karantént rendeltek el az elmúlt napon, mobiltelefonon 5118 ember követhető.

Röszkénél 3-3 óra a be- és kilépési idő - zárta gondolatait.

Müller Cecília országos tisztifőorvos kiemelte a 200 ezer fölé emelkedett aktívfertőzött-számot.

"Átalakult a vírus fertőzőképessége és a betegség lefolyásának súlyossága is" - hangsúlyozta.

Jelezte, az oltási terv végrehajtása rendkívüli teljesítmény a háziorvosok és a kórházi oltópontok munkatársai részéről.

"Mindkét helyen nagyon fáradnak, mindenki megfeszítve teszi a dolgát, ezért feltétlenül szükséges, hogy mi magunk is segítsük a munkájukat, közönséges, egyszerű állampolgárként is tegyük oda magunkat a védekezéshez" - húzta alá.

Azt várja, hogy a fertőzés "egy platót érjen már el".

Bejelentette, a 65 éven felüliek 71 százaléka már kapott oltást (legalább egyet - a szerk.).

Elmondta még,

a várt AstraZeneca-szállítmány 11 százaléka érkezett csak a csütörtöki napon, alig 20 ezer.

Várandósok, figyelem!

A várandósokkal kapcsolatban új híreket hozott.

"A vizsgálatok nem fejeződtek be, de már jelentős mennyiségű tudás áll rendelkezésre. Minden esetben, mielőtt egy várandós oltásáról dönt az oltóorvos, számos körülményt kell mérlegelni. Általánosan mindenkinek ajánljuk a védőoltás felvételét; a nemzetközi ajánlásokon és a tudományos tapasztalatokon alapszik a magyar ajánlás is, a védőoltás felvétele sokkal több előnnyel jár, mint hátránnyal, de mindig egyénileg kell mérlegelni. A háziorvossal és a nőgyógyásszal ajánlott konzultálni. Az ajánlás szerint az mRNS vakcinákkal olthatók a várandósok, tehát Pfizerrel és Modernával. A vektorvakcinák sem jelenthetnek veszélyt, de egyelőre kevesebb tapasztalat áll rendelkezésre" - részletezte.

A védőoltás első adagját a várandósság 12. hete után kell beadni, a másodikat a szülést követően.

Húsvét előtt, jó időben

Müller Cecília nagyon kért mindenkit, hogy a fertőzés elkerülése érdekében mindenki előre készítsen bevásárlólistát, ne tömörüljön, a boltok bejáratánál használja a kézfertőtlenítő lehetőséget, illetve az áruk kivételéhez az árucsipeszt.

"Kérem, hogy hazatéréskor tisztítsuk meg az árut, úgy tároljuk és fogyasszuk. Legyünk megértőek és türelmesek egymással szemben, viseljük a maszkot" - tette hozzá.

Azt javasolta, hogy kirándulni a kevésbé népszerű helyekre menjenek az emberek, különböző háztartásokban lévők ne találkozzanak, a kültéren is legyen maszkviselés, az orron is.

"Tartsuk meg fegyelmezettségünket, a kézmosás és a fertőtlenítés elhanyagolása hatástalanná teheti a korlátozásokat. És beoltatni magunkat annyit jelent, mint terhet levenni az egészségügy válláról" - zárta gondolatait.

Kérdések ezúttal nem hangzottak el - folytatás a jövő héten.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt