Orbán Viktor: nehéz hét előtt állunk

Pintér Sándor belügyminiszter, Kásler Miklós, az Emmi vezetője és Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató társaságában egyeztetett a kórházak vezetőivel Orbán Viktor.

A kormányfő vasárnap reggeli rádióinterjújában is megemlítette a megbeszélést. Online konferencia keretében meghallgatja, hogy állnak az erőikkel a kórházak.

Akkor jelezte, hogy a kormány nem fog segítséget kérni külföldről egészségügyi személyzetben, inkább segítséget adni fog. A végzős medikushallgatókat is szolgálatba állítják, és van vezénylési terv is, még ha "kényelmetlen" is, "az orvosok erősek, az ápolónők pedig mindent megtesznek".

A vasárnap reggeli adatok szerint kórházban 8764 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1005-en vannak lélegeztetőgépen.

