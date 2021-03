300 ezer palackot fogott ki a gépsor a Felső-Tiszán - videók

Összehangolt munkával több mint 7 tonna, Tiszából kigyűjtött hulladék hasznosul újra - tudta meg az Infostart az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól.

A vízügy és a PET Kupa együttes munkájának köszönhetően az elmúlt hetekben összesen 22 tonna hulladék kitermelésére és feldolgozására került sor a Felső-Tiszán. A vízügy hatodszor vetette be

a magyar fejlesztésű, vásárosnaményi gépsort,

amellyel a Tisza sodrásával érkező teljes hulladékmennyiség háromnegyedét sikerült megfogni. A PET Kupa gyorsreagálású hulladékkezelő csapata egész pontosan 7,1 tonna hulladékot válogatott anyagfajtákra, aminek köszönhetően

csupán PET palackból hozzávetőlegesen több mint 300 ezer darabot tömörítettek és báláztak be újrahasznosításra.

A kitermelt hulladék így már nem szennyezi tovább a folyó alsóbb szakaszait, ami óriási eredmény, hiszen nagyságrendileg akkora mennyiség, mint amennyi szemetet egy-egy nyári verseny alatt a PET Kupa csapatai napokon keresztül gyűjtenek össze.

A folyóáradásokkal párhuzamosan januárban a PET Kupa csapatai elsőként a Bodrogon, Olaszliszka mellett vetették be hulladékgyűjtő hajójukat, a PETII-t. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) és a PET Kupa összehangolt munkáját az önkormányzat, civilek és révészek is segítették. Ugyanitt a PET Kupa gyorsreagálású hulladékkezelő csoportja GPS jeladóval ellátott palackokat indított el, hogy megfigyelje a hulladéktorlaszok mozgását. A bodrogi árhullám után a Tisza tetőzésével munkába állt a vízügy gépsora. Vásárosnaménynál a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) már nemcsak ukrán, hanem tekintélyes mennyiségű román szennyeződést is kitermelt, amely a Szamoson keresztül érkezett. A vásárosnaményi infrastruktúrát részleges folyamzár felállítása mellet vetették be a vízügyi szakemberek.

A hulladék előválogatása a vásárosnaményi híd lábánál kiépített kármentesítési területen kezdődött el, ahol a vízügy választotta szét a főként uszadékfából álló szerves részt a szervetlen anyagoktól. A magas vízállás és a hideg időjárás okozta rendkívüli körülmények ellenére csaknem 2000 köbméter anyagot, 80 százalékban uszadékfát mozgattak meg.

A PET Kupa akciócsoportja az így kitermelt és szétválasztott szervetlen anyagokat válogatta tovább különböző anyagfajtákra.

A munka több meghosszabbított hétvégén, a leghidegebb februári időben is zajlott,

amelynek mérlege

3,3 tonna üveg,

160 kg fém és

3,8 tonna műanyag, olyan újrahasznosítható anyag, ami visszakerül a körforgásba, másodlagos nyersanyagot biztosítva a döntően hazai, újrahasznosítással foglalkozó cégeknek.

"Világszinten is egyedülálló, hogy ilyen hatékony együttműködés valósuljon meg egy kormányzati szerv, civil szervezet, helybéliek és vállalkozások között. A folyó megtisztítása olyan cél, ami elsimítja az esetleges különbségeket, és mindenki a megoldásra koncentrál. Csak remélni lehet, hogy ez az összefogás hamarosan határainkon túl is érzékelteti hatását" - értékelte a közös munkát Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója, a PET Kupát működtető Természetfilm.hu Egyesület elnöke

Amennyiben a járványügyi intézkedések engedik, a PET Kupa idén nyáron a hagyományos Felső-Tiszai nagy futam mellett, két kisebb hulladékgyűjtő versenyt is szeretne rendezni, nyár elején a Tisza-tavon, ősszel pedig a Bodrogon. A jelentkezés megnyílt, március 15-ig várják baráti és vállalati csapatok jelentkezését. A PET Kupa oldaláról folyamatos a szakmai munka a felvízi országok hatóságaival, szakmai szervezeteivel, hogy a további szennyezéseket mihamarabb megelőzzék. Mindez az eddigi tapasztalatok alapján kitartó, sok éves munkát igényel, amit több szakértő bevonásával végeznek, jelenleg nemzetközi pályázatok keretében. Az eddigi szerepvállalás során több ukrán és román szervezetet sikerült már bevonniuk a Tisza forrásvidékén megvalósuló projektekbe.

Nyitókép: Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság