Tanácsok az első lakásvásárlás előtt (x)

Ilyen például a lakás helyezkedése, a fűtés, a szobák száma, plusz még, hogy milyen állapotban legyen az ingatlan. Továbbá azt is jó fejben tartani, hogy nagyobb vagy kisebb lakást szeretnénk, vagy éppen teljesen újat vagy használtat.

Az első lakás mérete

Az első lakásunkat általában még a családalapítás előtt választjuk, így érdemesebb egy kisebbet nézni. Ebben ellakhatunk pár évig, majd, ha már szűkös, akkor sem kell túladni rajta, hiszen ki is lehet adni akár egyetemistának. Jó hosszú távra gondolni, hiszen így is hozhat hasznot az első kis lakásunk. Ha mégis a nagyobb mellett döntünk, akkor gondolkodhatunk abban, hogy az egyik szobában mi lakunk, a többit esetleg kiadni, így a rezsiköltség is szétoszlik.

Hol vegyünk lakást?

Mindennek vannak előnyei és hátrányai. Először nézzük meg, mi az előnye, ha vidéken, külvárosi részben vásárolunk ingatlant. Általában olcsóbbak és még újakat is kaphatunk azért a pénzért, amiért nagyvárosban csak használtat. Hátránya az, hogy többet kell utazni a munkahelyre, iskolába. Ha mégis inkább városba mennénk, akkor annak az az előnye, hogy minden közelebb van, de mindenképpen könnyebben megközelíthetők a helyszínek. Továbbá általában itt a lakások modernebbek is. Hátránya, hogy zajosabb és drágábbak a lakások.

Milyen legyen a lakás belülről?

Amit fontos megnézni, az a szobák száma. Általában három hálószoba ideális egy családnak. Jobb, ha mindenkinek külön szobája, ahol tud pihenni. Ha csak két hálónk van, akkor nem lesz külön dolgozószoba, ami azért a mai világban fontos. Pláne a vírushelyzet miatt kialakult home office munkák figyelembevételével. Továbbá az sem mindegy, hány fürdőszobánk van. Ha családként szeretnénk lakást venni, mindenképpen a több fürdőset válasszuk. Igaz, az egy fürdőszobásak olcsóbbak, de nem biztos, hogy ezen kell spórolni.

Használt vagy új?

Most már a használtlakás-vásárlásnál is igényelhetünk hiteleket, kedvezményeket. Ezeknek bátran nézzünk utána, és merjük igénybe venni. Egy használt lakás kialakítása is jobb lehet, a fűtése is jól kialakított, bejáratott, sőt még a rezsi is olcsóbb általában. Itt jó, ha megnézzük, milyen állapotban van a lakás. Kimondottan előny a használtaknál, hogy már nincsenek rejtett hibái és az egyszerűbb stílus kedvelői is hamarabb beleszeretnek egy használt ingatlanba.

Az újaknál olyat válasszunk, amely teljesen készen van, vagy tényleg már csak minimális simítás van hátra. Ha kevésbé készet választunk, akkor most felkészülhetünk a gondokra. Előfordulhat, hogy csúszhat a beköltözés, vagy akár éveket is várhatunk. Továbbá nagyon figyeljünk a minőségre is, hiszen nem mindegy, milyen alapanyagokból épült fel az új lakásunk.

Hol tudunk lakást nézni?

Az újságok hirdetési hasábjait böngészve is ráakadhatunk egy érdekes hirdetésre, mégis inkább az internetet válasszuk itt is. Rengeteg ezzel foglalkozó oldallal találkozhatunk, mint például a startlak.hu. Ezeket az oldalakat is jól nézzük át, nagyon sok jó ötletet találunk rajtuk, és még ajánlást, véleményt is olvashatunk.

